Росія атакувала Одесу "Калібрами". Є загиблі і поранені, люди під завалами

44 хвилин(и) тому

Автор фото, ДСНС

Вночі Росія вдарила по Одесі чотирма ракетами "Калібр". Загинули троє людей, 13 мають поранення, повідомляє оперативне командування "Південь".

Повітряні сили ЗСУ заявляють, що три з чотирьох ракет вдалося збити, а одна влучила в цивільний об'єкт.

"Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджені бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо, 6 осіб отримали поранення", - повідомляють військові.

На фото видно, що постраждав місцевий "МакДональдс".

Автор фото, ДСНС

Військові уточнили, що ракета влучила у складське приміщення однієї з торговельних мереж. Там на площі в 400 квадратних метрів почалася пожежа.

Автор фото, ОК "Південь"

"Троє співробітників складу загинули, сім отримали поранення", - повідомляють військові.

Автор фото, ОК "Південь"

За даними ОК "Південь", під завалами ще можуть бути люди.

"Наші служби працюють на місці. Постраждалим надається вся необхідна допомога", - відреагував на події в Одесі мер Геннадій Труханов.

Автор фото, ОК "Південь" Підпис до фото, Рятувальники розбирають завали

"Щирі співчуття рідним та близьким загиблих", - додав він.

Обстріли інших міст

Ніч виявилася неспокійною і для Дніпропетровщини.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ППО збила над областю три "Шахеди", а Нікополь атакували важкою артилерією.

Автор фото, ОК "Південь" Підпис до фото, Наслідки нічної атаки в Одесі

"Минулося без постраждалих", - написав Лисак.

У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомляють, що усього над Україною цієї ночі летіло 10 дронів - 9 із них, за даними військових, збили.

Також повітряні сили повідомляють про удар шістьма крилатими ракетами Х-22 по Донеччині.

"Наслідки уточнюються", - кажуть військові.

Місцева влада поки що не повідомляла про нічні атаки.

Автор фото, ДСНС Підпис до фото, Одеса, ранок 14 червня

Це вже друга масштабна атака поспіль за тиждень.

У ніч на вівторок 13 червня Росія знову атакувала Україну ракетами і дронами, влучивши у житловий будинок і склад у Кривому Розі. За останніми даними місцевої влади, там загинули 12 людей.

Вранці 14 червня голова ОВА Сергій Лисак написав, що 67-річний чоловік, який отримав 80% опіків тіла, загинув у лікарні.

Поранення у Кривому Розі минулої ночі отримали 38 людей. 11 з них досі в лікарні, 9 - важкі.