Росія атакувала Одесу "Калібрами". Є загиблі і поранені, люди під завалами
Вночі Росія вдарила по Одесі чотирма ракетами "Калібр". Загинули троє людей, 13 мають поранення, повідомляє оперативне командування "Південь".
Повітряні сили ЗСУ заявляють, що три з чотирьох ракет вдалося збити, а одна влучила в цивільний об'єкт.
"Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджені бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо, 6 осіб отримали поранення", - повідомляють військові.
На фото видно, що постраждав місцевий "МакДональдс".
Військові уточнили, що ракета влучила у складське приміщення однієї з торговельних мереж. Там на площі в 400 квадратних метрів почалася пожежа.
"Троє співробітників складу загинули, сім отримали поранення", - повідомляють військові.
За даними ОК "Південь", під завалами ще можуть бути люди.
"Наші служби працюють на місці. Постраждалим надається вся необхідна допомога", - відреагував на події в Одесі мер Геннадій Труханов.
"Щирі співчуття рідним та близьким загиблих", - додав він.
Обстріли інших міст
Ніч виявилася неспокійною і для Дніпропетровщини.
Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ППО збила над областю три "Шахеди", а Нікополь атакували важкою артилерією.
"Минулося без постраждалих", - написав Лисак.
У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомляють, що усього над Україною цієї ночі летіло 10 дронів - 9 із них, за даними військових, збили.
Також повітряні сили повідомляють про удар шістьма крилатими ракетами Х-22 по Донеччині.
"Наслідки уточнюються", - кажуть військові.
Місцева влада поки що не повідомляла про нічні атаки.
Це вже друга масштабна атака поспіль за тиждень.
У ніч на вівторок 13 червня Росія знову атакувала Україну ракетами і дронами, влучивши у житловий будинок і склад у Кривому Розі. За останніми даними місцевої влади, там загинули 12 людей.
Вранці 14 червня голова ОВА Сергій Лисак написав, що 67-річний чоловік, який отримав 80% опіків тіла, загинув у лікарні.
Поранення у Кривому Розі минулої ночі отримали 38 людей. 11 з них досі в лікарні, 9 - важкі.
"Сьогодні у місті День жалоби", - каже Лисак.