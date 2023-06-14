Ту-95МС: що відомо про "стратеги", якими Росія б'є по містах України

Сергій Морфінов

для ВВС Україна

1 година тому

Автор фото, Міноборони РФ

Ракетоносці Ту-95МС є основою стратегічної авіації Росії - саме з них вона зараз найчастіше обстрілює українські міста крилатими ракетами.

Водночас цим літакам вже понад 30 років і більше вони не виробляються, що змушує росіян берегти їх на далеких від України аеродромах.

Останнім часом саме вони завдають смертоносних ударів по українських містах. Зокрема 13 травня їхні ракети вбили 12 людей у Кривому Розі.

Що відомо про ці літаки і чому їхній ресурс стрімко зменшується?

Символ "холодної війни"

Автор фото, Міноборони РФ

Основою для Ту-95МС були розроблені на початку 1950-х років стратегічні бомбардувальники Ту-95, які мали стати відповіддю Радянського Союзу на американські "літаючі фортеці" B-52.

Ту-95 був справжнім символом "холодної війни" і став частиною "ядерної тріади" СРСР, яка мала символізувати лідерство радянських сил у перегонах стратегічних озброєнь.

Вже у 1980-х роках цей бомбардувальник модернізували до версії Ту-95МС - ракетоносець, що здатний запускати ракети великої дальності. Також він отримав нові системи зв'язку, керування польотом та інші оновлення, що багато в чому відрізняють цей літак від прототипу 1950-х.

Загалом Ту-95МС вважається досить ефективним "стратегом", який здатний підніматися на висоту до 13 км (за версією російського міноборони) та розганятися до швидкості 830 км/год.

Дальність його польоту - 10,5 тис. км, є можливість дозаправки у повітрі.

Автор фото, Міноборони РФ

Перший підрозділ, який мав на озброєнні Ту-95, а потім Ту-95МС, - 1006-й важкий бомбардувальний авіаційний полк - був сформований під Києвом на авіабазі в місті Узин, звідки ці літаки патрулювали північні райони Радянського Союзу, включно з Арктикою.

У фюзеляжі Ту-95МС обладнана барабанна установка на шість крилатих ракет Х-55 або Х-555. Або ж він може брати у вильоти 8 ракет Х-101 на зовнішні підвіси на крилах.

Автор фото, Міноборони РФ Підпис до фото, Крилата ракета Х-101 на підвісі Ту-95МС

Попри значну історію служби, Ту-95МС ще донедавна мав дуже обмежений досвід реального бойового застосування (якщо не враховувати патрульні та розвідувальні польоти).

Фактично, першим використанням Ту-95МС стали пуски крилатих ракет по Сирії у листопаді 2015 року. Тоді, як заявляло міноборони РФ, стратегічні ракетоносці запустили ракети Х-55 "по складах і штабах Ісламської держави". Згодом росіяни повідомляли про ще кілька ударів по сирійській території.

А вже з початком повномасштабного вторгнення в Україну Ту-95МС почали активно застосовуватися для пусків крилатих ракет по Україні.

Ту-95МС зараз

Автор фото, Міноборони РФ

Ту-95МС є вкрай важливими літаками для російської стратегічної авіації, про що свідчить їхня швидка передислокація з аеропорту Енгельс в Саратовській області після того, як кілька цих машин були пошкоджені там внаслідок нальоту. Як вважається, це були українські ударні безпілотники.

Зокрема літаки перекинули на авіабазу "Оленья" в Мурманській області, що фактично перебуває не так далеко від кордонів нового члена НАТО Фінляндії.

Також, ймовірно, Ту-95МС розміщуються на інших аеродромах в глибині Росії, звідки вони завдають ударів по Україні з району пусків над Каспійським морем чи Кольським півостровом.

Дістати Ту-95МС під час пусків на відстані кількох тисяч кілометрів від кордонів українські засоби ППО не мають можливості, хоча засоби розвідки можуть їх відслідковувати.

Автор фото, Міноборони РФ

Водночас невідома точна кількість Ту-95МС, які залишаються на службі росіян.

"Ту-95МС насправді не такий вже старий, його серійне виробництво відбувалось із 1982 по серпень 1992 року. Відповідно, "найстаріший" борт має "вік" 40 років, "наймолодший" - 30 років", - пише українське видання Defense Express.

Західний щорічний воєнний бюлетень The Military Balance за 2022 рік вказував, що на той момент у росіян було 60 Ту-95МС.

Однак кількість літаків, які технічно здатні виконувати бойові завдання, може бути відчутно меншою.

Відомо, що за 10 років серійного виробництва було виготовлено 90 одиниць Ту-95МС.

Автор фото, Міноборони РФ

19 машин з цього числа після розвалу СРСР залишалися у Повітряних силах України і були утилізовані за американською програмою роззброєння Нанна-Лугара. Три інших стали музейними експонатами.

Але ще три українських Ту-95МС (за іншими даними - чотири) Україна передала Росії як оплату боргів за газ.

Також відомо, що після розпаду Радянського Союзу росіянам вдалося "перекинути" близько десяти цих літаків х авіабази під Семипалатинськом у Казахстані.

"Варто врахувати, що на даний момент для ударів по Україні "рашисти" піднімали у повітря максимум до 20 літаків Ту-95МС, для спільних польотів із стратегічною авіацією КНР у 2022 році - максимум до 10 "бортів", - відзначають автори Defense Express.

Наприклад, під час пусків у ніч на 13 червня росіяни, за даними Командування повітряних сил ЗСУ, задіяли спочатку вісім, а потім ще три борти Ту-95МС.

"І схоже, що тут висновок такий - реальна кількість боєздатних Ту-95МС складає максимум 50% від кількості "на папері", - вважають у Defense Express.

З таких розрахунків випливає, що технічно справних Ту-95МС у росіян може бути близько 30. Решта з гіпотетичних 60 машин були або вже списані, або використовуються як донори деталей.

"А що будуть робити росіяни, коли ресурс "стратегів" вичерпається? Будувати нові такі вироби системно не можуть. А вони і так не молоді…", - вважає керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.