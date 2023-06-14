Матір тримала дитину в клітці для собак. Її звинувачують у замаху на вбивство

54 хвилин(и) тому

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В Австрії 32-річна жінка перебуває під слідством через спробу вбивства і тортур свого 12-річного сина. Вона закрила його у маленькій собачій клітці, тримала там на холоді та морила голодом.

Про цю справу стало відомо декілька днів тому, і вона викликала хвилю обурення.

Жінка з листопада під охороною в місті Кремс. Поліція затримала її після того, як працівник соціальної служби забив на сполох.

У поліцію звернувся і батько дитини, яка живе окремо від сім'ї.

Хлопчика знайшли в коматозному стані, він був близький до смерті після декількох місяців тортур, повідомив агентству AFP Йоганн Баумшлагер, представник поліції провінції Нижня Австрія.

Дитину терміново доставили в лікарню, а його матір на наступний день арештували.

За словами Баумшлагера, жінку підозрюють в тому, що вона щоденно по декілька разів обливала хлопчика холодною водою і на декілька годин відкривала вікна квартири при мінусовій температурі.

Він додав, що фізично дитина вже відновилася, але його психологічний стан залишає бажати кращого.

В кінці травня Верховний суд відхилив скаргу на утримування матері під вартою протягом декількох місяців.