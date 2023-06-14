Матір тримала дитину в клітці для собак. Її звинувачують у замаху на вбивство
В Австрії 32-річна жінка перебуває під слідством через спробу вбивства і тортур свого 12-річного сина. Вона закрила його у маленькій собачій клітці, тримала там на холоді та морила голодом.
Про цю справу стало відомо декілька днів тому, і вона викликала хвилю обурення.
Жінка з листопада під охороною в місті Кремс. Поліція затримала її після того, як працівник соціальної служби забив на сполох.
У поліцію звернувся і батько дитини, яка живе окремо від сім'ї.
Хлопчика знайшли в коматозному стані, він був близький до смерті після декількох місяців тортур, повідомив агентству AFP Йоганн Баумшлагер, представник поліції провінції Нижня Австрія.
Дитину терміново доставили в лікарню, а його матір на наступний день арештували.
За словами Баумшлагера, жінку підозрюють в тому, що вона щоденно по декілька разів обливала хлопчика холодною водою і на декілька годин відкривала вікна квартири при мінусовій температурі.
Він додав, що фізично дитина вже відновилася, але його психологічний стан залишає бажати кращого.
В кінці травня Верховний суд відхилив скаргу на утримування матері під вартою протягом декількох місяців.
Очікується, що розслідування триватиме до кінця літа, після чого жінці оголосять обвинувачення.
Матір вбила п'ятьох своїх дітей, а через 16 років їй дозволили померти від евтаназії
Бельгійку, яка вбила п'ятьох своїх дітей, піддали евтаназії на її власне прохання через 16 років після вбивств.