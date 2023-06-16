Маршрут 666. У Польщі змінюють номер автобуса через "поширення сатанізму"
Популярний автобусний маршрут 666 до міста Хель на півночі Польщі змінить номер на 669 - після тривалих скарг релігійних консерваторів у країні.
Маршрут 666, який прямує до піщаних пляжів на курорті Хель, здобув велику популярність, зокрема англомовних туристів - польською мовою назва міста пишеться Hel, що нагадує англійське слово hell - "пекло".
Оскільки Біблія визначає 666 як "число звіра", польські релігійні консерватори вирішили, що автобусний маршрут "поширює сатанізм".
Після скарг автобусна компанія PKS Gdynia оголосила: "Ми перевертаємо останню 6 з ніг на голову!"
Пояснюючи причину зміни, дизайнер фірми Марцін Швачик сказав новинному вебсайту trojmiasto.pl, що номер 669 є "менш суперечливим".
Водночас багато користувачів соцмереж у країні засудили зміни, заплановані на 24 червня.
"Це була всесвітня реклама", - написав Кшиштоф Надольскі.
"Я часто читав про маршрут 666 до Хеля на іноземних вебсайтах або в групах у фейсбуку. Я переконаний, що були туристи, які швидше доїхали б потягом, але заради розваги сідали на автобус 666", - додав він.
"Який може бути Хель без 666", - пожартував Давід Ястржебскі, а Каміль Галчинський зазначив, що це "ідеальний приклад того, як НЕ потрібно займатися маркетингом".
Інший користувач на ім'я Роберт Ерік Возняк написав: "Я вважаю, що наступним кроком має бути зміна назви міста Хель на іншу, тому що це суперечить нашому християнському польському корінню!"
Польща є переважно римо-католицькою державою, де церква традиційно має великий вплив.
Протягом останніх кількох років релігійні консерватори у країні скаржилися, що автобусна компанія PKS Gdynia "поширює сатанізм".
Маршрут 666 зазвичай курсує влітку вздовж узбережжя Балтійського моря. Цей регіон з кілометрами піщаних пляжів є популярним туристичним напрямком.