Маршрут 666. У Польщі змінюють номер автобуса через "поширення сатанізму"

27 хвилин(и) тому

Автор фото, PKS Gdynia Підпис до фото, Реклама маршруту 666 від польської автобусної компанії PKS Gdynia, зазвичай курсує влітку вздовж Балтійського узбережжя

Популярний автобусний маршрут 666 до міста Хель на півночі Польщі змінить номер на 669 - після тривалих скарг релігійних консерваторів у країні.

Маршрут 666, який прямує до піщаних пляжів на курорті Хель, здобув велику популярність, зокрема англомовних туристів - польською мовою назва міста пишеться Hel, що нагадує англійське слово hell - "пекло".

Оскільки Біблія визначає 666 як "число звіра", польські релігійні консерватори вирішили, що автобусний маршрут "поширює сатанізм".

Після скарг автобусна компанія PKS Gdynia оголосила: "Ми перевертаємо останню 6 з ніг на голову!"

Пояснюючи причину зміни, дизайнер фірми Марцін Швачик сказав новинному вебсайту trojmiasto.pl, що номер 669 є "менш суперечливим".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Місто Хель - популярний туристичний напрямок

Водночас багато користувачів соцмереж у країні засудили зміни, заплановані на 24 червня.

"Це була всесвітня реклама", - написав Кшиштоф Надольскі.

"Я часто читав про маршрут 666 до Хеля на іноземних вебсайтах або в групах у фейсбуку. Я переконаний, що були туристи, які швидше доїхали б потягом, але заради розваги сідали на автобус 666", - додав він.

"Який може бути Хель без 666", - пожартував Давід Ястржебскі, а Каміль Галчинський зазначив, що це "ідеальний приклад того, як НЕ потрібно займатися маркетингом".

Інший користувач на ім'я Роберт Ерік Возняк написав: "Я вважаю, що наступним кроком має бути зміна назви міста Хель на іншу, тому що це суперечить нашому християнському польському корінню!"

Польща є переважно римо-католицькою державою, де церква традиційно має великий вплив.

Протягом останніх кількох років релігійні консерватори у країні скаржилися, що автобусна компанія PKS Gdynia "поширює сатанізм".