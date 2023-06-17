"Досі сяє". У Німеччині знайшли меч, викуваний понад 3000 років тому
Німецькі археологи оголосили, що їм вдалося знайти стародавній меч, що на диво добре зберігся - для артефакту епохи бронзової доби, вік якого перевищує 3000 років.
Бронзовий меч із восьмигранним руків'ям, знайдений у стародавньому похованні в місті Ньордлінген, був викуваний ще наприкінці XIV століття до н.е.
Однак збереглося стародавнє знаряддя настільки добре, що - як повідомляє Державне управління охорони пам'яток Баварії - "досі практично сяє".
Меч, а також безліч інших бронзових предметів приблизно тієї ж епохи були поховані разом з останками трьох людей - чоловіка, жінки та хлопчика.
Чи були ці троє членами однієї родини, археологи поки що не впевнені. А виняткова рідкість подібної знахідки ставить безліч питань про походження меча.
Баварська влада стверджує, що виготовлення подібного меча було справою дуже непростою і вимагало особливої майстерності, оскільки восьмигранне руків'я явно викували окремо, а потім припаяли до вже готового леза.
За словами археологів, меч із Ньордлінгена навряд чи брав участь у боях - проте носив його власник явно саме як холодну зброю, а не на як церемоніальну прикрасу.