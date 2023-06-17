"Досі сяє". У Німеччині знайшли меч, викуваний понад 3000 років тому

37 хвилин(и) тому

Автор фото, Archäologie Büro Dr. Woidich

Німецькі археологи оголосили, що їм вдалося знайти стародавній меч, що на диво добре зберігся - для артефакту епохи бронзової доби, вік якого перевищує 3000 років.

Бронзовий меч із восьмигранним руків'ям, знайдений у стародавньому похованні в місті Ньордлінген, був викуваний ще наприкінці XIV століття до н.е.

Однак збереглося стародавнє знаряддя настільки добре, що - як повідомляє Державне управління охорони пам'яток Баварії - "досі практично сяє".

Меч, а також безліч інших бронзових предметів приблизно тієї ж епохи були поховані разом з останками трьох людей - чоловіка, жінки та хлопчика.

Чи були ці троє членами однієї родини, археологи поки що не впевнені. А виняткова рідкість подібної знахідки ставить безліч питань про походження меча.

Баварська влада стверджує, що виготовлення подібного меча було справою дуже непростою і вимагало особливої майстерності, оскільки восьмигранне руків'я явно викували окремо, а потім припаяли до вже готового леза.

За словами археологів, меч із Ньордлінгена навряд чи брав участь у боях - проте носив його власник явно саме як холодну зброю, а не на як церемоніальну прикрасу.

Автор фото, Archäologie-Büro Dr. Woidich