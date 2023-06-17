Padam Padam! Кайлі Міноуг повернулася з новим хітом, який б'є рекорди

1 година тому

Автор фото, Erik Melvin Підпис до фото, Кайлі Міноуг повернулася з новим хітом

Кайлі Міноуг випустила свій найбільший сольний хіт за понад десять років - танцювальний гімн Padam Padam, який уже співає вся Європа.

Це перша пісня зірки, яка увірвалася до топ-10 Британії хіта All The Lovers, який досяг третього місця в чарті 2010 року.

Таким чином, Кайлі стала однією з чотирьох жінок, які потрапили до британського топ-10 у п'ять окремих десятиліть - разом із Шер, Лулу та Даяною Росс.

Співачка сказала, що успіх пісні, яка стала вірусною в TikTok, здивував зокрема й її.

"Мені та моїй команді вона дуже подобається, але такий її успіх я не можу осягнути", - сказала співачка у програмі Breakfast Show на Radio 2 ВВС.

Падам-пандемія

Padam Padam також стала хітом в Ірландії, Нідерландах, Аргентині, Чилі, Німеччині, Сальвадорі, Новій Зеландії - та на батьківщині Кайлі, в Австралії.

Назву, яка імітує звук серцебиття, надихнула однойменна пісня Едіт Піаф.

"Це звуконаслідування, - пояснила Кайлі. - Д-дум, д-дум, як серцебиття".

Але фанати почали використовувати це слово для позначення найрізноманітніших речей - від вітання та прощання до висловлення схвалення - особливо під час місяця Прайду.

Що думаєш про її вбрання? Падам. Яку каву ти любиш? Падам. На вулиці жарко? Падам Падам.

"Це означає бути геєм і чудово проводити час", - написав своє розуміння назви один з фанатів в інстаграмі.

У статті для Harper's Bazaar Луїс Стейплз сказав, що популярність цього слова у ЛГБТ-спільноті чудово вписується у тенденцію використання її представниками закодованої мови, яку розуміють лише "посвячені".

"Падам Падам, схоже, увійшов у гей-лексикон, який багато хто з нас використовує для спілкування один з одним", - вважає він.

Як пише The Sun, фанати навіть пишуть петиції до Оксфордського словника англійської мови з проханням додати це слово до свого наступного видання.

Padam Padam - друга пісня з майбутнього альбому зірки Tension, який має вийти у вересні.

За словами співачки, натхненням для нового матеріалу став її повільний і чуттєвий сингл 2003 року Slow.

За збігом обставин, саме ця пісня була останнім "номером один" для Кайлі у Великій Британії.