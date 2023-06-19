Чому Україна може зробити паузу у наступі

1 година тому

Автор фото, Reuters

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у новому зведенні припускає, що українська армія зробить чи навіть вже зробила паузу в атаках, щоб провести переоцінку своєї тактики.

Це аналітики ISW підкріплюють посиланнями на слова начальника естонської військової розвідки, полковника Марго Гросберга і публікацію газети Wall Street Journal від 17 червня, де теж йшлося про призупинення українських атак в останні дні.

"Ці повідомлення збігаються з нещодавно викладеними спостереженнями ISW щодо масштабу та підходу українців до локальних контратак у південній та східній Україні", - пише інститут.

Автори зведення нагадують, що й вони, й інші експерти зазначають, що ЗСУ ще не пустили в бій основну масу резервів.

"Оперативні паузи - це звичайне явище у великих наступах, і ця пауза не означає кінця українського контрнаступу", - вважає ISW.

Водночас у цьому ж зведенні йдеться, що українські частини в останні дні продовжували атаки на чотирьох ділянках фронту і в деяких місцях трохи просунулися вперед. ISW посилається на заяви сторін та геолоковані зйомки.

Гросберг також раніше говорив, що нинішні атаки - це, на його погляд, промацування оборони росіян невеликими силами, і великий наступ насправді не розпочнеться ще щонайменше тиждень.

Які населені пункти звільнили ЗСУ

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що за два тижні наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках українські військові звільнили вісім населених пунктів: Новодарівка, Левадне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки.

Напередодні російські джерела визнавали втрату села П'ятихатки на півдні Запоріжжя - про це, зокрема, заявляв призначений Росією очільник окупованої частини області Володимир Рогов. При цьому російське міноборони заявило, що нібито атака ЗСУ на П'ятихатки була відбита.

За словами Маляр, загалом на таврійському напрямку військові просунулися у глибину до 7 км, а звільнена на півдні площа становить 113 км2.

Також вона розповіла, що на сході росіяни намагалися зупинити просування українських військ на Бахмутському напрямку, перекинувши туди додаткові підрозділи та збільшивши кількість обстрілів. На Лимано-Купʼянському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, де росіяни наступали, ЗСУ "не втратили жодного метра землі".

Автор фото, BBC/Darren Conway Підпис до фото, Зруйнована будівля у Благодатному

За словами Маляр, минулого тижня на всіх напрямках Росія втратила 4 600 військових вбитими та пораненими, ще понад 80 російських бійців взяли в полон, також сили оборони знищили 400 одиниць ворожої техніки.

"Немає шансів"

Автор фото, Reuters

Тим часом Володимир Путін вважає, що в українського наступу "немає шансів".

Про це він заявив під час економічного форуму у Санкт-Петербурзі, що відбувся 14-17 червня.

Путін вкотре підкреслив, що цілі "спеціальної військової операції з демілітаризації та денацифікації" України будуть досягнуті.

Він твердить, що втрати України на сьогодні начебто становлять "приблизно 1 до 10" у порівнянні з російською армією. І запевнив, що на жодній з ділянок українські військові "не досягли своїх цілей".

"Я думаю, що у Збройних сил України на цих напрямках шансів немає. Як і на інших. Я в цьому не сумніваюся", - впевнений він.

"Ми сподівалися, що контрнаступу не буде"

Як пише The Wall Street Journal, перші бої в рамках великого наступу України на півдні та сході країни призводять до припливу нових полонених.

Російські солдати, з якими поспілкувалися журналісти WSJ, здалися в полон після жорстоких боїв, коли українські сили атакували першу лінію оборони росіян поблизу селища Велика Новосілка на заході Донецької області.

Вони розповіли про великі втрати в армії РФ та низький бойовий дух і кажуть, що сподівались, що контрнаступ ЗСУ не відбудеться.

"Ми були налякані. Ніхто не хоче помирати. Ми сподівалися, що контрнаступу не буде", - так описав американському виданню свої відчуття один з полонених, військовослужбовець-контрактник з російського Алтаю. До війни він був будівельником, але пішов воювати, за його словами, тому, що "це зробили друзі та знайомі".