Нічна атака "шахедами" й "Іскандерами": є влучання у Запоріжжі та Львові

32 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, "Шахед" у небі Києва (архівне фото)

Російські війська в ніч проти 20 червня вкотре завдали удару по Україні. Про влучання повідомили представники влади Запоріжжя і Львова.

Протягом ночі тривогу оголошували в більшості областей України.

Повітряні сили повідомляють, що росіяни завдали удару іранськими баражуючими боєприпасами "Shahed-136/131" по військових та інфраструктурних об'єктах України.

Пуски здійснювались з північного та південного напрямків - Брянська область та східне узбережжя Азовського моря.

Загалом сили РФ застосували 35 ударних дронів. 32 вдалось знищити протиповітряній обороні.

У ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України додали, що по Запоріжжю та його околицях росіяни випустили 7 ракет С-300.

У Запорізькій ОВА розповіли, що внаслідок удару пошкоджені комунікації, майно, техніка сільськогосподарського і фермерського господарства, а також популярне місце відпочинку.

"На щастя, інформація про постраждалих людей не надходила", - написав у телеграмі очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Водночас керівник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що, за попередніми даними, у Львові є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

"Люди не постраждали. Була пожежа. На місці працюють всі служби", - заявив Козицький.

Через нічну атаку російських безпілотників у Львові були змушені змінити маршрути громадського транспорту, написав у телеграмі мер міста Андрій Садовий.

Про роботу протиповітряної оборони повідомляли також у Києві і Київській області.

За інформацією Київської міської військової адміністрації, майже 20 безпілотників були збиті на підльоті до Києва.

Як зазначили у відомстві, це друга атака іранськими дронами по Києву з початку місяця і перша за останні 18 днів.

"За звичною для масованих нападів БпЛА тактикою, дрони заходили на столицю хвилями, курсами із різних напрямків. Повітряна тривога тривала понад три години", - написав начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у телеграмі.

Інформації щодо постраждалих наразі немає.