Нічна атака "шахедами" й "Іскандерами": є влучання у Запоріжжі та Львові
Російські війська в ніч проти 20 червня вкотре завдали удару по Україні. Про влучання повідомили представники влади Запоріжжя і Львова.
Протягом ночі тривогу оголошували в більшості областей України.
Повітряні сили повідомляють, що росіяни завдали удару іранськими баражуючими боєприпасами "Shahed-136/131" по військових та інфраструктурних об'єктах України.
Пуски здійснювались з північного та південного напрямків - Брянська область та східне узбережжя Азовського моря.
Загалом сили РФ застосували 35 ударних дронів. 32 вдалось знищити протиповітряній обороні.
У ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України додали, що по Запоріжжю та його околицях росіяни випустили 7 ракет С-300.
У Запорізькій ОВА розповіли, що внаслідок удару пошкоджені комунікації, майно, техніка сільськогосподарського і фермерського господарства, а також популярне місце відпочинку.
"На щастя, інформація про постраждалих людей не надходила", - написав у телеграмі очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
Водночас керівник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що, за попередніми даними, у Львові є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.
"Люди не постраждали. Була пожежа. На місці працюють всі служби", - заявив Козицький.
Через нічну атаку російських безпілотників у Львові були змушені змінити маршрути громадського транспорту, написав у телеграмі мер міста Андрій Садовий.
Про роботу протиповітряної оборони повідомляли також у Києві і Київській області.
За інформацією Київської міської військової адміністрації, майже 20 безпілотників були збиті на підльоті до Києва.
Як зазначили у відомстві, це друга атака іранськими дронами по Києву з початку місяця і перша за останні 18 днів.
"За звичною для масованих нападів БпЛА тактикою, дрони заходили на столицю хвилями, курсами із різних напрямків. Повітряна тривога тривала понад три години", - написав начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у телеграмі.
Інформації щодо постраждалих наразі немає.
Російські війська активізували удари по Україні, зокрема по Києву, від початку травня, застосовуючи при цьому ракети й безпілотники.