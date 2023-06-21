Цивілізація мая: археологи знайшли в джунглях стародавнє місто

Ванесса Бушшлютер

BBC News

1 година тому

Автор фото, Ivan Sprajc/Inah Підпис до фото, Археологи знайшли низку будівель, зокрема й цю з кам'яними сходами

Археологи в Мексиці виявили залишки стародавнього міста мая глибоко в джунглях півострова Юкатан.

Фахівці знайшли кілька пірамідоподібних структур висотою понад 15 метрів.

Кераміка, знайдена на місці, вказує, що люди тут жили між 600 і 800 роками нашої ери - цей час відомий як пізній класичний період.

Археологи назвали це місце Ocomtún (мовою мая це означає "кам'яна колона").

Автор фото, Ivan Ṡprajc/Inah Підпис до фото, Велика кількість кам'яних колон надихнула дослідників на назву для міста

Мая були однією з найбільших цивілізацій Західної півкулі, відомою своїми храмами-пірамідами та великими кам'яними будівлями. Вони мешкали на території, де зараз розташовані Мексика, Гватемала та Беліз.

Знахідка - в екологічному заповіднику в штаті Кампече. Ця територія мало досліджена через густу рослинність.

Мексиканський національний інститут історії (INAH) заявив, що відкриття стало результатом польових робіт, спрямованих на документування розкопок центральної низовини мая - території, що охоплює 3000 квадратних кілометрів джунглів.

INAH повідомив, що виявити "концентрацію структур доколумбової епохи" дослідницькій групі допомогло повітряне лазерне сканування, проведене Університетом Г'юстона.

Автор фото, InAH

Іван Шпрайц, який очолював дослідження, сказав, що найбільше їх здивувало відкриття височини, оточеної болотами.

На цій височині вони знайшли кілька великих будівель, зокрема кілька - у формі пірамід, висота яких перевищує 15 метрів.

"Це місце мало бути важливим регіональним центром", - сказав Шпрайц.

Циліндричні кам'яні колони, які спонукали дослідників назвати це місце Ocomtún, ймовірно, залишилися від входів до кімнат у верхніх частинах будівель, додав він.