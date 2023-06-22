"Чоловік просто вистрибнув з вікна": що відомо про вибух у будинку в Києві

19 хвилин(и) тому

Автор фото, ДСНС України

У ніч проти четверга у 16-поверховому житловому будинку у Дніпровському районі Києва пролунав вибух, після якого почалася пожежа. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, загинули двоє людей, ще четверо отримали травми.

Як повідомили у КМВА, вибух стався о 03:45 у будинку по вул. Малишка.

За попередньою інформацією, вибух спричинив витік газу, потім на 7 та 8 поверхах будинку почалася пожежа, зазначили у КМВА.

Чотири квартири зруйновані, 20 людей вдалося врятувати.

Уранці пожежу загасили, на місці працюють усі необхідні служби, повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Автор фото, ДСНС України

За інформацією ДСНС України, трьох із чотирьох постраждалих госпіталізували.

Віталій Кличко сказав, що усім постраждалим мешканцям будинку нададуть тимчасове житло - для цього виділять два інтернати у Дніпровському районі. Тим часом експерти мають з'ясувати, чи придатний будинок для подальшої експлуатації, додав мер.

"Допоможіть, пожежа!"

Мешканець постраждалого будинку Дмитро розповів ВВС Україна, що їх із дружиною Тетяною розбудив дуже сильний вибух.

"Вазони з вікон полетіли по всій кімнаті, вікна, на щастя, вцілили, бо були привідкриті", - розповів він і додав, що їхня квартира розташована з іншого боку будинку від того, де стався вибух.

Вони швидко зібралися і вибігли на вулицю.

"На першому поверсі двері ліфта були просто вибиті, ми вибігли і побачили, що пожежа ще була не сильна, вона тільки починалася", - згадує Дмитро.

Вони почали телефонувати "101", де їм повідомили, що рятувальники вже вирушили на місце.

Автор фото, ДСНС України

За його словами, перша пожежна машина приїхала через 10 хвилин після початку пожежі.

Тоді ж інший чоловік із вікна будинку почав кричати "Допоможіть, пожежа!", однак рятувальники не змогли одразу зрозуміти, де саме він перебуває, каже Дмитро.

Потім цей чоловік "просто вистрибнув з вікна, бо почала розгорятися пожежа дуже потужна", розповів Дмитро і додав, що ця людина стрибнула з високого поверху - вище місця загоряння.

За його словами, згодом пожежа поширилась на вищі поверхи.

Зрештою пожежу загасили, але мешканців до будинку наразі не пускають, каже Дмитро - будинок вважають потенційно аварійним і чекають на висновки експертів.