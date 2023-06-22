Пошуки "Титана": кисню на борту лишається мало

Еліс Дейвіс

BBC News

12 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Рятувальники вдвічі збільшили територію пошуків субмарини, яка зникла безвісти після занурення до затонулого "Титаніка".

У четвер до рятувальної місії приєдналися додаткові човни і підводні апарати. Пошуки переходять у критичну фазу.

Якщо батискаф все ще справний, на ньому, швидше за все, лишилось мало кисню. Він може закінчитися приблизно о 10:00 за Гринвічем (о 13.00 за київським часом) у четвер.

Однак експерти стверджують, що рівень кисню залежить від різних факторів.

Берегова охорона США повідомила у середу, що протягом другої доби вони виявили більше шумів за допомогою гідроакустичних буїв - пристроїв, скинутих з літаків і кораблів.

Виступаючи під час пресконференції у Бостоні, капітан Джеймі Фредерік сказав, що канадський пошуковий літак вловив підводні шуми у вівторок, а потім знову у середу.

Це змусило пошукову групу зосередитися на районі, де почули шуми.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Капітан Джеймі Фредерік з берегової охорони США на пресконференції

Капітан Фредерік каже, що вони не знають точно, що це за шуми. ВМС США допомагають їх проаналізувати, пошуки у частині океану, де їх виявили, також не дали результатів.

За його словами, з прибуттям більшої кількості човнів і підводних апаратів операції відновляться там, де пошуки проводили спочатку. Загальна площа ділянки моря, яку прочісують рятувальники, становить близько 26 000 квадратних кілометрів, що вдвічі більше за площу штату Коннектикут.

"Надія завжди є, - сказав капітан Фредерік, додавши, - Це 100% пошуково-рятувальна операція".

За його словами, на цей момент у пошуках беруть участь п'ять надводних суден, ще п'ять прямують до цього району.

Тим часом до двох апаратів з дистанційним керуванням (ROV), які ведуть пошуки під водою, у четвер вранці приєднається ще кілька.

Автор фото, Getty Images

"Ми продовжимо там, де виявили шуми, і розмістимо додаткові ROV там, де шукали спочатку", - пояснив він.

Серед додаткових суден, які прямують на допомогу, французький корабель L'Atalante. Човен оснащений роботом, який може опуститися на глибину 3800 метрів і підняти "Титан" на поверхню.

Раніше у середу контрадмірал берегової охорони США Джон Могер заявив, що на підводному човні, ймовірно, є система екстреного життєзабезпечення, яка містить додатковий кисень, але і його запаси вичерпуються.

"Одним із факторів, через який важко передбачити, скільки кисню лишилося, є те, що ми не знаємо швидкість споживання кисню на одного пасажира на підводному судні", - сказав він BBC.

На борту семиметрового "Титана" перебувають британський бізнесмен Геміш Гардінг, британсько-пакистанський бізнесмен Шахзада Давуд і його син Сулеман, колишній французький водолаз Поль-Анрі Наржеоле та Стоктон Раш, генеральний директор OceanGate, компанії, якій належить батискаф.

Ойсін Фаннінг, який раніше опускався на дно до уламків "Титаніка" та особисто знає декого з пасажирів зниклого апарату, сказав BBC, що команда зрозуміє, як мінімізувати витрати кисню.

Фаннінг вважає, що люди на борту мали б пройти навчання і "намагатимуться заощаджувати кисень".

Доктор Кен ЛеДез, експерт з гіпербаричної медицини з Меморіального університету в Сент-Джонсі, штат Ньюфаундленд, сказав ВВС, що, можливо, екіпаж міг би вижити, навіть якщо запаси кисню зменшуються. Це залежить від фізичної підготовки екіпажу та умов у апараті.

Хоча ми не знаємо точно, які зараз умови на борту "Титана", доктор ЛеДез каже, що всередині апарату напевно збільшився рівень вуглекислого газу, а також могла знизитись температура повітря разом зі зменшенням кисню.

Поєднання цих факторів може призвести до гіпотермії та втрати свідомості, каже фахівець. Але ці умови не обов'язково смертельні, а уповільнення метаболізму через холод може якраз сприяти тому, що екіпаж матиме більше часу, додав він.