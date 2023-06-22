Знайдено рештки зниклого батискафа "Титан". Всі пасажири загинули

Еліс Дейвіс

BBC News

1 година тому

Автор фото, Dawood Family/Lotus Eye Photography/Reuters Підпис до фото, На борту семиметрового "Титана" перебували британський бізнесмен Геміш Гардінг, британсько-пакистанський бізнесмен Шахзада Давуд і його син Сулейман, колишній французький водолаз Поль-Анрі Наржеоле та Стоктон Раш, генеральний директор OceanGate - компанії, якій належить батискаф

Уламки зниклого у неділю батискафа "Титан" виявили за допомогою дистанційно керованого підводного пошукового апарату (ROV) у 487 м від носової частини затонулого "Титаніка". Всі п'ятеро пасажирів, які перебували на борту, загинули.

Пошукова команда повідомила про виявлення окремих шматків, які дозволили владі підтвердити, що вони походять з "Титана". За попередніми даними, на борту стався вибух.

Невідомо, коли саме стався вибух і що могло його спричинити.

На борту семиметрового "Титана" перебували британський бізнесмен Геміш Гардінг, британсько-пакистанський бізнесмен Шахзада Давуд і його син Сулейман, колишній французький водолаз Поль-Анрі Наржеоле та Стоктон Раш, генеральний директор OceanGate, компанії, якій належить батискаф.

Контрадмірал берегової охорони США Джон Могер заявив на пресконференції, що він не має відповіді на питання, чи вдасться знайти тіла п'ятьох чоловіків, які були на борту.

"Це неймовірно невблаганне середовище там, на морському дні", - сказав він.

Контр-адмірал Могер додав, що підводний пошуковий апарат ROV залишатиметься в цьому районі, поки триває розслідування того, що сталося.

Як зник батискаф

Берегова охорона Бостона, яка керувала пошуковою операцією, повідомляла, що екіпаж з п'яти людей занурився на батискафі в неділю вранці.

Екіпаж дослідницького корабля "Полар принс", який доставив батискаф у район кораблетрощі "Титаніка", втратив з екіпажем зв'язок приблизно через годину та 45 хвилин після початку занурення апарату.

За оцінками Берегової охорони США, станом на 21:00 за Грінвічем у понеділок (23:00 за київським часом) на батискафі залишалося від 70 до 96 годин аварійного запасу кисню.

Вважається, що глибоководний апарат "Титан" у цей час перебував приблизно за 1450 км від узбережжя Кейп-Код.

У понеділок контрадмірал берегової охорони США Джон Могер заявив, що пошук зниклого батискафа в такому віддаленому районі - це надзвичайно складне завдання. За його словами, рятувальники шукали "Титан" як на поверхні так і під водою за допомогою гідролокаторів.

У пошуку брали участь морські літаки спостереження ВМС США та Канади, серед яких високотехнологічний літак P8 Poseidon, який може виявляти об'єкти під водою, військові літаки, підводні та надводні човни та гідроакустичні буї.

Ускладнював порятунок той факт, що під водою не працює ні GPS, ні радіо, а це означає, що не було можливості зв'язатися з судном.

"Коли материнський корабель стоїть прямо над підводним човном, вони можуть надсилати туди й назад короткі текстові повідомлення", - казав кореспондент CBS Девід Пог, який торік брав участь в такій самій експедиції. За його словами, під час його минулорічної подорожі "Титан" загубився приблизно на три години.

Він зазначив, що спочатку взагалі не наважувався піднятися на борт батискафа, оскільки складалося враження, що деякі його компоненти "готували до використання в порядку імпровізації".

За словами Пога, розробники й власники "Титану" запевнили його, що основну капсулу розробили спільно з НАСА та Вашингтонським університетом і вона "надійна, як скеля".

Що відомо про батискаф

Підводний апарат, який занурювався до "Титаніка", важив 10 432 кг і, як вказано на вебсайті виробника, міг опускатися на глибину до 4 тис. метрів. Він міг забезпечувати життєдіяльність п'ятьох членів екіпажу протягом 96 годин.

На сайті компанії, яка розробляє підводні апарати для занурень, йдеться, що після успішних експедицій до "Титаніка" у 2021 та 2022 роках вона планує продовжувати такі тури щороку.

Одна з експедицій, що складається з 12 занурень, запланована на літо 2023 року.

У твіттері компанії є дописи про перші кілька занурень. З приватних клієнтів вона бере по 250 тис. доларів за місце у своїй восьмиденній експедиції, що дозволяє побачити затонуле судно.

Таку подорож називають "шансом вийти за межі повсякденного життя і відкрити для себе щось дійсно екстраординарне".

Одне занурення до "Титаніка" із поверненням на сушу, за повідомленнями, займає близько восьми годин.

"Титанік" лежить на глибині 3,8 тис. метрів в Атлантичному океані, за 600 км від острова Ньюфаундленд на північному сході Канади.

Цей пасажирський лайнер був найбільшим свого часу. 1912 року він зіткнувся з айсбергом під час свого першого рейсу із Саутгемптона до Нью-Йорка. З 2 200 пасажирів та членів екіпажу, які перебували на борту, загинули понад 1 500.