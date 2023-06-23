Що сталося з "Титаном". Як про це дізнаються

Палаб Гош

Науковий кореспондент

27 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Апарати з дистанційним керуванням зберуть уламки батискафа

Після того як рятувальники виявили на дні океану уламки підводного апарату "Титан", вони сконцентруються на пошуках причини катастрофи.

Уламки зниклого у неділю батискафа "Титан" виявили за допомогою дистанційно керованого підводного пошукового апарату (ROV) у 487 м від носової частини затонулого "Титаніка". Всі п'ятеро пасажирів, які перебували на борту, загинули. Чи вдасться знайти їхні тіла - поки невідомо.

За словами контрадмірала американської берегової охорони Джона Могера, уламки, які вони виявили, відповідають гіпотезі про "катастрофічний вибух".

Пошукова місія виявила два великих уламки - конус хвоста "Титана" і посадкову раму, що свідчить про те, що судно розлетілося на частини.

За словами Раяна Ремсі, колишнього капітана підводного човна Королівського флоту Великої Британії, щоб відповісти на питання, чому це сталося і як цьому можна було запобігти, влада збиратиме кожен уламок, який зможе знайти.

"Чорної скриньки не було, тому відстежити останні рухи самого судна неможливо", - каже він. Але в іншому це буде таке ж розслідування, як і будь-якої катастрофи.

Військово-морські сили США виявили "акустичну аномалію, схожу на вибух" лише через кілька годин після того, як "Титан" почав занурення в неділю.

Інформацію негайно передали Береговій охороні США, яка звузила коло своїх пошуків. Чому цю інформацію не оприлюднили раніше, незрозуміло.

Повідомляють, що звук вибуху вловила таємна система гідролокаторів далекого радіусу дії ВМС, яка почала діяти ще з часів холодної війни.

Мікроскопічні розриви

Коли дослідники піднімуть шматки на поверхню, вони шукатимуть розриви у структурі вуглецевого волокна матеріалу, з якого виготовлений "Титан". Це допоможе зрозуміти, що сталося у ті останні моменти, каже Раян Ремсі.

Кожну деталь ретельно обстежать під мікроскопом, щоб вивчити напрямок ниток вуглецевого волокна і виявити розриви, які вкажуть на точне місце, де стався розлом.

Дослідники насамперед намагатимуться з'ясувати, чи стала причиною катастрофи помилка в конструкції.

Якщо це так, підводний апарат зазнав неймовірно високого тиску, який дорівнює вазі Ейфелевої вежі, каже професор Блер Торнтон з Університету Саутгемптона.

"Ми говоримо про дуже потужний вибух основного корпусу", - пояснює фахівець.

Критичне питання у тому, чи сталося це через те, що батискаф не протестували належним чином, як припускають деякі експерти.

"Вуглецеве волокно не витримує тиску через внутрішні дефекти в його конструкції", - каже професор Родерік Сміт з Імперського коледжу Лондона. За його словами, з'єднання між вуглецевим волокном і титаном потребують дуже ретельного огляду.

Через потужність вибуху може бути складно визначити послідовність подій, додає він. "Тому потрібно знайти та ретельно вивчити усі уламки".

На даному етапі незрозуміло, яке відомство буде вести розслідування, адже протоколу дій щодо таких інцидентів із підводним апаратом немає.

Адмірал Могер сказав, що ситуацію ускладнює те, що аварія сталася у віддаленій частині океану, а на борту були люди з громадянством різних країн.

Але оскільки основу роль у пошуках відігравала берегова охорона США, вона ймовірно керуватиме операцією і далі.

Автор фото, Dawood Family/Lotus Eye Photography/Reuters Підпис до фото, На борту семиметрового "Титана" перебували британський бізнесмен Геміш Гардінг, британсько-пакистанський бізнесмен Шахзада Давуд і його син Сулейман, колишній французький водолаз Поль-Анрі Наржеоле та Стоктон Раш, генеральний директор OceanGate - компанії, якій належить батискаф

На борту семиметрового "Титана" перебували британський бізнесмен Геміш Гардінг, британсько-пакистанський бізнесмен Шахзада Давуд і його син Сулейман, колишній французький водолаз Поль-Анрі Наржеоле та Стоктон Раш, генеральний директор OceanGate, компанії, якій належить батискаф.

За словами колишнього лікаря ВМС США, екіпаж на борту, вочевидь, загинув миттєво. Пасажири не встигли зрозуміти, що виникла проблема.

Застрягти всередині судна було б набагато більш моторошною альтернативою.