"Так було на Фукусімі". Один вкрай небезпечний сценарій, який може статися на ЗАЕС

37 хвилин(и) тому

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Росія все підготувала для теракту з викидом радіації на Запорізькій атомній станції, заявив президент Зеленський, опираючись на доповідь розвідки і СБУ.

Це, а також слова начальника розвідки Кирила Буданова, що росіяни встановили вибухівку в охолоджувачі для ЗАЕС, спричинило новий спалах побоювань, що може трапитися на окупованій станції.

Російські військові окупували ЗАЕС в березні минулого року. Відтоді катастрофа могла статися будь-якої миті, про що українська влада вже попереджала.

Але після підриву Каховської ГЕС 6 червня ситуація стала серйознішою. Аналітики вказували, що рівень води в охолоджувачі станції може впасти, що призведе до перенагрівання реакторів.

Минуло вже декілька тижнів після підриву, й "Енергоатом" стверджує, що рівень води в резервуарі фактично не знижується, а тому ситуація під контролем.

Але це заспокоює лише частково. У фахівців панує відчуття, що після підриву ГЕС від росіян можна очікувати все.

Головна небезпека: 5-й енергоблок

Енергоблоки на окупованій АЕС не працюють з вересня минулого року. Їх усі, крім одного, перевели в режим "холодного зупину".

Але це не означає, що станція зовсім не працює.

Тепло від ядерного палива все одно виділяється, але в режимі холодного зупину блоки потребують менше води.

Якщо не відводити тепло від палива, може повторитися аварія, яка сталася на АЕС "Фукусіма" у 2011 році, пояснював у коментарі Liga.net Дмитро Гуменюк, начальник відділення аналізу безпеки Державного науково-технічного центру з ядерної безпеки.

Якщо з охолодженням енергоблоків у холодному зупині щось станеться, "ми маємо 8 діб до початку аварії з радіаційними наслідками", пояснює ВВС Україна незалежна експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна.

Натомість з енергоблоком у гарячому зупині, за її словами, країна матиме лише 27 годин.

Після підриву ГЕС Державна інспекція ядерного регулювання розпорядилась перевести в холодний зупин і енергоблок №5, але росіяни не прислухалися.

"Росія не виконує це спеціально, щоб підвищувати градус ескалації", - говорить Кошарна.

Енергоблок в гарячому зупині можна вивести на потужність будь-коли, а тому росіяни і тримають його напоготові, пояснює експертка.

Різниця між холодним і гарячим зупином має значення.

Якщо "холодні" енергоблоки не отримають достатньо води і в них почне плавитися активна частина, то викиду радіоактивного йоду - того самого, від якого МОЗ рекомендує українцям запасатися калій йодидом - не буде, каже Кошарна.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У 2011 АЕС на Фукусімі теж була знеструмлена - через цунамі

"Це радіоактивний, летючий йод - він швидко розпадається, але дуже небезпечний, тому що викликає рак щитовидної залози. Це те саме, що було при Чорнобилі", - пояснює вона.

Витік такого радіоактивного йоду з ЗАЕС може трапитися в разі аварії з енергоблоком №5, який росіяни тримають у стані гарячого зупину.

"Піде розплавлення активної зони, потім так звана цирконієва реакція, виділяється водень - і буде вибух. Так було на Фукусімі".

Утвориться хмара з радіоактивними газами, каже Кошарна, і в яку сторону вона рухатиметься - залежатиме від вітру і температури в день аварії.

Спеціалісти українського метереологічного інституту кожен день малюють карту можливого забруднення країни за допомогою системи RODOS.

Але будь-яка карта буде неточною, тому що напрямок вітру не можна спрогнозувати більш ніж на одну добу, каже ВВС Україна Олена Паренюк з Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН.

Наприклад, якби аварія на ЗАЕС сталася 27 червня минулого року, пояснював на телеканалі "Київ" доктор технічних наук Іван Ковалець, за певних сценаріїв значні дози опромінення можна було би отримати і в Болгарії, де в той день були опади.

Але якби аварія сталася 10 серпня минулого літа - постраждала би територія України, в тому числі Крим, а сусідні держави особливо не відчули би наслідків.

Але як росіяни планують перегріти енергоблоки?

Щоб в небо піднялася радіоактивна хмара, має статися вибух на енергоблоці №5, що в гарячому зупині. Для цього потрібно, щоб він не охолоджувався.

Але зараз, як стверджують в "Енергоатомі", проблем із водою, навіть після підриву Каховської ГЕС, немає, а тому сама по собі вода зі ставка-охолоджувача не зникне.

Але небезпека в тому, каже голова розвідки Кирило Буданов, що після підриву дамби ЗАЕС додатково замінували. І замінували саме охолоджувач.

Автор фото, AFP Підпис до фото, На фото видно великий ставок-охолоджувач, створений для станції

"Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву - будуть проблеми", - пояснив він.

Буданов не уточнив, яку саме частину охолоджувача замінували росіяни. А це має значення для моделювання ситуації.

"На атомній станції охолоджувач - це майже все, там три контури охолоджувача", - пояснює Паренюк. А раз ми не знаємо, що заміновано, то не можемо передбачити, що саме може статися і які наслідки це принесе, каже експертка.

"Думаю, розвідка володіє повною інформацією, але сформулювала її так, як потрібно".

Замінування ставка-охолоджувача підтверджує і президент "Енергоатому" Петро Котін, але теж не надає чи не володіє інформацією, де саме вибухівка.

"Не можу сказати, що замінована саме гребля ставка-охолоджувача", - казав він в інтерв'ю РБК-Україна.

"Але підірвати так, щоб вода з басейну почала йти, практично неможливо. Навіть якщо верхівка греблі буде підірвана, потрібно рити канали, щоб вода сходила", - стверджує він.

Ольга Кошарна в коментарі ВВС Україна припускає, що росіяни могли замінувати запірну шандору охолоджувача, тобто такі вертикальні ворота, як на шлюзах для перекриття води.

На такі міркування експертку наштовхнули публікації в російських ЗМІ, що водолази російського МВС "на прохання керівництва Запорізької АЕС виконали роботи зі зміцнення шандор".

Це нібито має забезпечити надійний рівень охолодження після підриву дамби, стверджують росіяни.

"Але я прогнозую, що це може бути мінування", - твердить Кошарна.

"Після підриву Каховської ГЕС з масштабами катастрофами, досі небаченої, вони, як мавпа з гранатою, на все підуть, щоб зупинити контрнаступ. Це такий теракт, оголошений заздалегідь".

Уже зараз, каже Кошарна, російські військові розповідають, як у травні збивали над ЗАЕС сотню українських дронів і нібито затримали двох українських диверсантів - у такий спосіб, каже експертка, вони готують інформаційне тло для аварії, як це було і у випадку з дамбою.

У "Енергоатомі" налаштовані обнадійливіше. Там вважають, якщо росіяни і замінували шандору, вся вода з охолоджувача однаково не вийде.

Але після Каховської ГЕС нічого не можна гарантувати, визнає Котін.

Сценаріїв безліч

Експерти кажуть, що існує безліч сценаріїв, які росіяни можуть реалізувати на ЗАЕС.

Росія може підірвати сховище відпрацьованого палива, або на станції від гучного звуку здетонують міни, які заклали на станції, що після інспекцій визнавало МАГАТЕ.

Автор фото, Енергоатом

Це може бути "маленька аварія", що наробить шкоди в межах промислового майданчика станції, а може бути велика чи навіть глобальна.

Наслідки залежатимуть від того, скільки радіонуклідів потрапить у повітря, розповідає експертка Олена Паренюк.

"Але найнебезпечніше - підірвати шандору і спустити в ставку-охолоджувачі всю воду. Щоб наповнити його знову, потрібно буде 6 років", - каже Кошарна.