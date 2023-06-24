Ракетна атака вночі. У Києві загинули троє людей

48 хвилин(и) тому

Автор фото, Ігор Клименко

Вночі 24 червня Росія знову завдала повітряного удару по містах України. У Києві уламки ракети впали на багатоповерхівку, внаслідок чого троє людей загинули, восьмеро отримали поранення.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, сили протиповітряної оборони збили над столицею понад 20 ракет Х-101/555.

Ввечері п'ятниці і вночі суботи повітряна тривога вмикалась чотири рази у Києві та більшості українських регіонів.

Близько другої ночі у столиці пролунали вибухи. За інформацією КМВА, у місті спрацювало ППО.

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У Соломʼянському районі столиці внаслідок падіння уламків на 24-поверхову будівлю виникла пожежа і руйнування на 16, 17 та 18 поверхах. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Він повідомив про двох загиблих, пізніше вранці міністр внутрішніх справ України Ігор Кліменко написав, що на місці удару загинули троє людей.

Але жертв може бути більше, за словами міністра, є невпізнані тіла, потрібен ДНК-аналіз для їх ідентифікації.

"На місці продовжують працювати рятувальники та поліцейські. Врятованим та родичам загиблих надають психологічну допомогу", - зазначив очільник МВС.

Він також розповів, що біля постраждалого будинку розгорнули мобільний пункт прийому заяв від громадян. Влада очікує звернень щодо безвісти зниклих.

Ще 8 людей травмовані, 24 людей врятувала ДСНС.

Уламки ракети пошкодили 40 автомобілів на стоянці поруч із будинком.

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Удари по інших містах

У ніч проти суботи росіяни також атакували декілька інших регіонів України. Місцева влада повідомляла про вибухи у Дніпрі, Харкові, Кропивницькому.

Мер Дніпра Борис Філатом повідомив, що від обстрілів постраждали будинки у приватному секторі.

Щонайменше три влучання зафіксували у Слобідському районі Харкова, розповів мер міста Ігор Терехов. Ударів завдавали, за попередніми даними, ракетами С-300.

"В одному випадку влучання у газову трубу. Є пожежа, на місці працюють підрозділи ДСНС. Наразі інформації про поранених немає", - написав Терехов.

У Кропивницькому уламки збитих ракет пошкодили декілька будинків та автомобіль, зазначив керівник ОВА Андрій Райкович.