Путін звернувся до росіян. Конфлікт Пригожина і російського міноборони набирає обертів

27 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, "Вагнерівці" біля штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону

Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до росіян на тлі протистояння між творцем ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним і російським військовим керівництвом, яке стрімко набирає обертів з вечора п'ятниці.

Російський лідер звернувся "до росіян, військових та силових відомств і до тих, кого обманом та погрозами штовхнули на шлях збройного заколоту".

Дії ПВК "Вагнер" він назвав "ударом у спину" і порівняв ситуацію з жовтнем 1917 року.

Під час свого короткого виступу Путін також наголосив, що збройні сили РФ отримали наказ "щодо нейтралізації тих, хто організував збройний заколот", додавши, що до них "буде вжито рішучих дій, вони будуть жорсткими".

У своєму зверненні Путін жодного разу не згадав імені Пригожина.

За кілька годин до цього російська влада запровадила на території Москви, а також Московської та Воронезької областей режим контртерористичної операції.

У суботу вранці з'явилися непідтверджені відео, на яких війська "Вагнера" ходять вулицями російського міста Ростов-на-Дону. На одному відео видно, як озброєні люди в уніформі оточують штаб поліції.

Влада звернулась до мешканців міста, розташованого за 100 км від кордону з Україною, з проханням зберігати спокій і залишатися вдома.

Агентство Reuters з посиланням на джерело у російських спецслужбах повідомило, що найманці ПВК "Вагнер" взяли під контроль усі військові об'єкти у Воронежі. Про це також заявив Пригожин у відео на одному з телеграм-каналів, пов'язаних з ним.

Інших підтверджень цієї інформації поки немає.

Як розвивались події

Увечері в п'ятницю, 23 червня, давній конфлікт Євгена Пригожина та міноборони Росії досяг точки кипіння.

Бізнесмен заявив про те, що російські військові завдали ракетних ударів по таборах "вагнерівців" і що ці удари нібито особисто санкціонував міністр оборони Росії Сергій Шойгу. У самому відомстві це заперечують.

Після цього Пригожин пообіцяв розпочати "марш справедливості", що багато хто сприйняв як спробу влаштувати військовий переворот. Саме так слова ватажка найманців сприйняла і російська служба безпеки, яка порушила справу про спробу збройного перевороту.