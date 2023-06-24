Заколот, зрада чи удар у спину. Що означає конфлікт Пригожина з владою РФ для України

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, "Вагнерівці" у Ростові

Від п'ятниці у Росії стрімко загострюється ситуація навколо конфлікту власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та виконавчою владою Росії, зокрема, силовиками міноборони.

З Москви, навколишніх регіонів та Ростовської області надходить інформація про посилення заходів безпеки, у мережі з'являються десятки відео з озброєними людьми, яким приписують захоплення різних об'єктів чи їхнє оточення. Виглядає, що ситуація виходить за межі внутрішнього дрібного конфлікту всередині силового блоку Росії, тим більше, що в суботу зранку зі зверненням з цього приводу виступив президент Володимир Путін.

Як передає редактор ВВС Стів Розенберг, який працює у Москві, все це виглядає як величезний виклик для Кремля, нагадуючи, що Пригожин уже багато років має близькі зв'язки з Кремлем та і з самим Володимиром Путіним.

Російський президент назвав ситуацію "ударом у спину" країни та російського народу. Те, яким жорстким виглядав Путін під час звернення у суботу, є спробою показати, що він контролює ситуацію, каже Стів Розенберг.

Що означає ця ситуація, для України, з якою Росія вже майже півтора роки веде криваву повномасштабну війну?

Загострення навколо "вагнерівців" не завадило Росії здійснити у ніч проти 24 червня черговий ракетний обстріл України.

Але, наголошує кореспондент ВВС з питань безпеки Френк Гарднер, час для цього конфлікту з точки зору України обрано якнайкраще.

"Кремль та "Вагнер" тепер зайняті своєю власною боротьбою, що усуває з поля бою найефективніші російські сили", - каже він, наголошуючи, що це відбувається на тлі того, що Україна "усвідомлює перспективу того, що довгоочікуваний контрнаступ майлоймовірно призведе до вигнання російських сил до кінця цього року, а може навіть і наступного".

Ще більш важливо, наголошує Френк Гарднер, що цей конфлікт може суттєво підірвати моральний дух російських військових, які воюють уздовж оборонних ліній, які Україна зараз намагається прорвати.

В ідеальному світі це все мало би призвести до того, що Росія зупинила би війну проти України та вивела свої війська, аналізує Френк Гарднер, але сам же визнає, що малоймовірно, що все буде так просто.

Деякі голоси на Заході можуть висловлювати занепокоєння можливим колапсом Росії, країни, яка має у своєму розпорядженні понад чотири тисячі ядерних боєголовок.

Ще одним можливим сценарієм, Френк Гарднер називає, короткостроковість непокори сил Пригожина та його швидку поступку Кремлю.