"Слабкість Росії очевидна". Як в Україні реагують на заколот Пригожина

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Найманці ПВК "Вагнер" перекрили вулицю біля штабу Південного військового округу в Ростові

Протистояння засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та російської влади привернуло неабияку увагу в Україні.

Заколот Пригожина прокоментував президент України Володимир Зеленський. На його думку, те, що відбувається, є ознакою слабкості російської влади.

"Кожен, хто обирає шлях зла, - руйнує сам себе. Посилає колони військових знищувати життя іншої країни - та не може втримати їх від втечі та зради, коли життя чинить опір. Тероризує ракетами, а коли їх збивають - принижується, щоб дали "Шахеди". Зневажає людей та кидає на війну сотні тисяч - щоб врешті забарикадуватись у Московській області від тих, кого сам озброїв", - зазначив президент.

За його словами, "Росія довго маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління".

"Слабкість Росії очевидна. Повномасштабна слабкість. І чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає", - вважає Зеленський.

Він додав, що Україна здатна захистити Європу від "розповзання російського зла і хаосу".

Поки що переважна більшість коментаторів в Україні наголошують, що уважно спостерігають за подіями в країні, яка вже понад рік веде проти України повномасштабну війну.

Так, українське міністерство оборони у п'ятницю обмежилося коротким твітом англійською мовою. "We are watching", тобто "Ми спостерігаємо".

Громадянська війна?

Радник офісу президент Михайло Подоляк у своєму коментарі наголошує, що події розвиваються за сценарієм, "про який ми говорили протягом всього минулого року".

"Початок українського контрнаступу остаточно дестабілізував російські еліти, посиливши внутрішній розкол, що виник після поразки в Україні. Сьогодні ми фактично спостерігаємо початок громадянської війни", - заявив він.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Так зараз виглядає вулиця у Ростові-на-Дону поруч з головним штабом російської армії

"Путін оголошує Пригожина зрадником та поза законом та анонсує відповідні накази спецслужбам, але нічого не відбувається — криза управління, фактична втрата влади", - описує події у Росії Михайло Подоляк.

"У той же час "Вагнер" продовжує свій марш на Москву. Україна ж продовжує рухатися своїм шляхом. До кордонів 1991 року", - резюмує Подоляк.

Про те, що момент для ескалації внутрішнього конфлікту для України дуже вдалий, уже говорять коментатори, зокрема, до такого висновку доходить і безпековий оглядач ВВС Френк Гарднер.

"Кремль та "Вагнер" тепер зайняті своєю власною боротьбою, що усуває з поля бою найефективніші російські сили", - каже він.

Експерт наголошує, що це відбувається на тлі довгоочікуваного контрнаступу України, який, як багато хто усвідомлює, навряд призведе до звільнення українських територій до кінця цього року, а може навіть і наступного".

Представник Головного управління розвідки міноборони України Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна назвав події в Росії прямим наслідком її повномасштабного вторгнення в Україну.

"Насамперед треба розуміти, що мова йде про внутрішній російський конфлікт і протистояння, які є прямим наслідком злочинної військової агресії режиму Путіна проти України", - сказав Юсов.

Напередодні керівник української розвідки Кирило Буданов також виклав свою оцінку останніх подій у Росії.

"Тендітна диктатура Путіна впала… Рашисти почали гризти один одного за владу і гроші. Пригожин погрожує "йти походом" на Москву... Сталося те, про що ми говорили протягом тривалого часу", - написав він у телеграмі.

Багато оглядачів звертають увагу, що у своїй публічній критиці російської влади Євген Пригожин поставив під сумнів мету вторгнення Росії в Україну.

Що кажуть українські військові?

Українські військові на передовій радіють новинам про заворушення у Росії, розповідає кореспондент BBC Ендрю Гардінг з Донбасу.

Військові медики, які доставляють поранених солдатів із найближчих передових околиць Бахмута на сході України, не приховують задоволення від новин з Росії.

"Якщо в Росії буде революція, я нап'юся!" - жартує один із них.

Прогнози інших щодо того, як це вплине на війну в Україні, більш обережні, передає кореспондент BBC.

"Сподіваюся, це нам допоможе, - каже досвідчений військовий лікар, - але я не впевнений, чи вірю у це. Це більше схоже на якесь шоу, а не на справжню революцію".