Пригожин задумав заколот заздалегідь. І США заздалегідь про це знали - NYT

55 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Марш Пригожина на Москву тривав близько доби, після чого він погодився "виїхати" до Білорусі

США підозрювали, що Пригожин готує військовий заколот, і це викликало велике занепокоєння у Вашингтоні, пише New York Times. Причина - можливий хаос в Росії, найбільшого противника США з ядерною зброєю.

Як пише NYT, американська розвідка ще у середу поінформувала чільних військових та посадовців, що Євген Пригожин, власник і лідер ПВК "Вагнер", готує військові дії проти командувачів російської армії.

Ця інформація свідчить, що Сполучені Штати знали про події, що насуваються в Росії, так само, як наприкінці 2021 року попереджали, що президент Путін планує вторгнення в Україну.

Але на відміну від тодішньої ситуації, коли інформацію про майбутнє вторгнення вирішили оприлюднити, цього разу дані розвідки про плани Пригожина не стали розголошувати. Як пояснили представники американської адміністрації, це було зроблено для того, щоб не давати можливості Путіну звинуватити США у підготовці заколоту.

Проте в самих Сполучених Штатах інформація про те, що "кухар Путіна" планує перевести давній конфлікт із військовим керівництво Росії у збройний заколот, викликала неабияку тривогу. Пригожин відомий своєю жорстокістю, і очевидно, був би непередбачуваним лідером, пише NYT. А можливість того, що головний противник США із ядерною зброєю порине в хаос, породжувала низку нових ризиків.

Наразі невідомо, коли саме американська розвідка дізналася про підготовку пригожинського заколоту, але впродовж середи було проведено кілька брифінгів для військового керівництва та представників уряду США. В четвер надійшли нові підтвердження планів Пригожина, і розвідка знову поінформувала про це, повідомили NYT посадовці, що брали участь у цих брифінгах, але не уповноважені говорити офіційно.

Вже наступного дня, у п'ятницю, Пригожин оголосив свій похід на Москву, а в суботу відкликав своїх бійців та погодився "виїхати" в Білорусь.

Корисний Путіну?

Автор фото, AFP Підпис до фото, Спочатку Пригожина знали як "кухаря Путіна". На фото - Євген Пригожин показує Володимиру Путіну організацію харчування в школі під Санкт-Петербургом у 2010 році

NYT звертає увагу на те, що ворожнеча між Пригожиним та російським військовим керівництвом триває вже досить довго, і так само довго її досліджує американська розвідка. Серед наслідків цього конфлікту і "неадекватність" постачань російській армії під час війни проти України, що шкодить як ПВК "Вагнер", так і регулярним силам.

При цьому більшість із сварок Пригожина з армійськими командувачами були публічними, - він активно використовував телеграм-канали для того, щоб зганьбити міністра оборони Шойгу та очільника Генштабу генерала Герасимова, назваючи їх некомпетентними.

На думку американських посадовців, у цих публічних виступах Пригожина був навіть певний театральний елемент, корисний президенту Путіну, який і сам критикував російське військове керівництво за пасивність під час війни в Україні, але приватно.

Втім, американські посадовці вважають, що публічні заяви Пригожина не контролюються Путіним. А його випади проти командувачів російської армії були "підігріті" величезними втратами, що їх понесли росіяни під Бахмутом.