24 години хаосу в Росії. Як це було і навіщо

Пол Кірбі

BBC News

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Пригожин та його бійці в Україні

На одну червневу ніч і день сумнозвісний провідник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин влаштував те, що виглядало, як заколот. Він оголосив про збройний похід на Москву і змусив заговорити, чи втримає Путін владу.

Тим часом російський президент звинуватив свого колишнього прибічника у зраді, назвавши збройний заколот "ножем в спину країни".

Проте вже під вечір суботи Пригожин зупинив усю операцію і наказав своїм людям повернутися у "польові табори".

"За 24 години ми дійшли за 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові наший бійців", - заявив він.

Що ж відбулося за ці 24 години?

Чи планував очільник вагнерівців заколот?

Сам Пригожин твердо називав цей похід "маршем справедливості", а не заколотом. Що б це не було, але завершилося воно дуже швидко.

Місяцями він відігравав значну роль у російській агресії проти України, залучаючи тисячі бійців до своєї ПВК "Вагнер", зокрема, і з російських тюрем.

Так само довго тривала його ворожнеча із командувачами російської регулярної армії, але це обернулося у бунт лише тоді, коли вони надумали перевести його бійців під своє керівництво - з 1 липня.

Вагнерівці пройшлися від окупованої східної України до Ростова-на-Дону, а потім вирушили головною трасою до Москви через Воронеж.

Виглядало все як вирішальний момент за 16 місяців російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Але поки вагнерівці просувалися на північ, стало відомо про домовленість, досягнуту за посередництва білоруського лідера Олександра Лукашенка.

Мало хто вірить, що історія є настільки простою, але, якщо вірити Кремлю, це може бути кінцем ролі Пригожина у війні та й в самій Росії.

Він вирушив до Білорусі, і проти нього не висунуть кримінальних звинувачень, кажуть в Кремлі. Його бійцям пообіцяли амністію.

Чи дійсно обійшлося без крові? Наразі не дуже ясно, адже йдеться принаймні про один збитий військовий вертоліт.

А от те, що все це означає для Путіна, - зовсім інша справа.

"Вагнер" проти російських командувачів

Впродовж місяців Пригожин гнівно висловлювався проти російського міністра оборони Сергія Шойгу та начальника генштабу Валерія Герасимова, звинувачуючи їх у нездатності забезпечити його бійців достатньою кількістю спорядження та зброї.

Коли президент Путін підтримав визначений ними крайній термін для того, щоб усі, хто воює в Україні, підписали контракти з міноборони, Пригожин заперечив, оскільки вбачав у цьому виклик своєму впливу.

У довгому зверненні до росіян 23 червня він заявив, що уся офіційна мотивація війни в Україні є брехнею і просто приводом для "невеликої купки сволоти" просувати власні інтереси та дурити народ і президента.

Суперечка з командувачами ще більше загострилася. Пригожин звинуватив їх в ударі по позиціях вагнерівців в Україні. Військові заперечили, що такі удари були. А відео, яке він оприлюднив на підтвердження своїх звинувачень, не підтвердило нічого.

У п'ятничній вечір він оголосив про свій "марш за справедливість".

"Нас 25 тисяч і ми з'ясуємо, чому в країні такий хаос", - проголосив Пригожин, закликавши усіх, хто хоче, приєднуватися до маршу.

Генерал Сергій Суровікін, заступник командувача російських сил в Україні, закликав Пригожина відступити і підкоритися владі президента Путіна.

За ніч той перекинув свої сили до Ростова-на-Дону, і заявив, що контролює армійську штаб-квартиру, з якої керують війною в Україні. На відео видно, як його люди в центрі міста не зустріли жодного спротиву.

Суботнього ранку Пригожин заявив: "Ми у (військовій) штаб-квартирі". А місто, як він заявив згодом, було захоплено "без жодного пострілу".

Тим часом ФСБ відкрила кримінальну справу проти Пригожина, а в Московській області запровадили суворий режим "контртерористичної операції". Так само, як і у Воронежі, що на пів шляху від Ростова до Москви.

Телевізійне звернення Путіна

Вранці суботи президент Путін твердо і впевнено виголосив п'ятихвилинне звернення, що транслювали державні телеканали. Він закликав до єдності.

"Те, з чим ми стикнулися, це зрада", - заявив російський президент у зверненні до народу. Жодного разу не називаючи на ім'я свого колишнього прихильника, Путін заявив, що ті, хто стоять за військовим заколотом зрадили Росію і відповідатимуть за це.

Пригожин швидко заперечив, що зрадив свою країну, і скритикував президента як "глибоко неправого".

До цього моменту гнів Пригожина ніколи не поширювався на Путіна. Але його саркастичні зауваження про "щасливого діда" назагал сприймали як приховану критику. За останній місяць він договорився до того, що запитав, як Росія може виграти, якщо " цей дід - повний мудак".

Тим часом збройні колони вагнерівців рухалися далі трасою через Воронезьку область на Москву через Липецьк.

На їхньому шляху загорілася нафтобаза, начебто від авіаудару по Воронежу.

Виклик путінській владі?

Пригожин чітко заявляв, що він не ставить під сумнів війну Росії проти України, - лише "клоунів", які керують нею.

Він також наголошував, що не оскаржує лідерство президента, хоча й погрожував, що вирушить на Москву, якщо його вимоги не будуть виконані.

Впродовж кількох годин Володимир Пуітн виглядав як лідер, який втратив контроль над ситуацією.

Аж ближче до вечора з'явилася заява від білоруського лідера Олександра Лукашенка, іншого близького союзника Путіна. Лукашенко заявив про угоду.

Пригожин виїде до Білорусі, і проти нього не висуватимуть звинувачень. Вагнерівців також не переслідуватимуть за законом, а ті, хто хочуть, підпишуть контракти з міноборони.

Згодом з'явилося відео, як Пригожин залишає Ростов на автівці.

Так а що з Путіним?

На перший погляд, виглядає, що Пригожин ослабив і переграв Путіна, як президента країни, де впродовж доби царював хаос.

І те, що його обличчя врятував білоруський лідер, також виглядає дивно. Це Росія у 2020 підтримала Лукашенка під час протестів, що розпочалися після виборів, які вважають сфальсифікованими.

В Україні заявили про приниження Путіна.

Але є й інша точка зору, - росіяни тепер побачили альтернативу президентству Путіна, і впродовж кількох годин вона виглядала як анархія.