101 людина і один собака: чому всі вони змагаються за посаду мера Торонто

Надін Юсіф

BBC News, Торонто

1 година тому

Автор фото, Valerie Howes

Після того, як попередній мер Торонто залишив свою посаду через позашлюбний зв'язок, місто постало перед новими виборами. І вибирати є з кого - у списку 102 кандидати. Включно із Моллі, собакою.

Неординарним є і гасло, під яким напіввовк - напівхаскі Моллі та її хазяїн Тобі Гіпс ідуть на вибори. Вони закликають "зупинити соляне свавілля" на дорогах міста взимку.

Аргумент, який висуває Тобі Гіпс, також цікавий, - він твердить, що сіль на дорогах може пошкодити ніжні лапи звірів, таких, як собака Моллі.

Окрім турботи про лапи, його програма передбачає розв'язання проблеми дорожнечі житла, оподаткування великого бізнесу з мільярдними доходами та заборону на системи опалення, що працюють на викопному паливі у нових будинках, як і самі нові будинки - житлові та комерційні.

Якщо Тобі Гіпс виграє вибори, він обіцяє зробити Моллі першим почесним собачим мером.

"Гадаю, місто ухвалюватиме кращі рішення за присутності тварини в управлінні", - заявив він ВВС.

Але крім жаги до змін, участь у цих виборах є можливістю, яку неможливо пропустити, також каже пан Гіпс.

Як пороблено

З того часу, як 25 років тому кілька громад об'єдналися у мегамісто, це є перші позачергові вибори.

Їх оголосили після того, як Джон Торі, який керував Торонто останні вісім років, оголосив про відставку.

Коли пан Торі прийшов у мерію у 2014 році, його вітали як гідну заміну правлінню Роба Форда, який фігурував в заголовках світових видань як мер, який курить кокаїновий крек прямо на робочому місці.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мер Торонто Роб Форд ославився тим, що вживав крек прямо на роботі

Проте як виявилося, в Джона Торі не було ефективного бачення майбутнього Торонто, як і вирішення проблеми майнової нерівності в одному з найдорожчих міст світу. Місцева преса писала про нього як про мера, який рідко демонструє натхнення, зате часто - надмірну обережність.

Позитиву не додала і ковідна криза. А почастішання випадків насильства у громадському транспорті, зростання кількості безпритульних та випадки збройного насильства на вулицях міста додавали аргументів проти мера Торі.

Попри це його переобирали три рази, - востаннє у жовтні 2022. Після того мало хто вже заходився критикувати мера, і його вважали безальтернативним кандидатом і на наступні вибори.

Автор фото, Chris Jackson Підпис до фото, 68-річному Джону Торі (ліворуч) довелося піти з посади мера Торонто по тому, як стало відомо про його позашлюбний роман із 31-річною працівниццею мерії

Але за кілька місяців все змінилося. У лютому цього року Toronto Star оприлюднило інформацію, що 68-річний одружений мер мав роман із 31-річною працівницею апарату мерії. І все це під час пандемії ковіду.

За кілька днів після публікації мер Торонто подав у відставку.

Після цього в місті були оголошені дочасні вибори. І, як каже професор політології торонтського університету Нельсон Вайзман, цього разу вони відрізняються тим, що "ніхто не знає, хто виграє".

Важкий великий вибір

Щоб стати кандидатом у мери міста треб лише сплатити 250 канадських доларів за реєстрацію та зібрати 25 підписів жителів Торонто. На відміну від інших великих міст Північної Америки - Нью-Йорка, Лос-Анджелеса та Чикаго - кандидати не повинні представляти якусь політичну партію, тож процес висунення та реєстрації зведений до мінімуму.

Звідси, як вважає Карен Чапел, директорка Школи управління містом при університеті Торонто, у цих виборах є певний дух авантюри і гри, "як у Лас Вегасі".

Якщо до цього додати традиційно низьку явку на мерських виборах у Торонто, очевидно, що для того, щоб бути успішним, кандидату треба як мінімум впізнаваність імені.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Серед сотні кандидатів на мерських виборах у Торонто Олівія Чоу є найвідомішою

Фавориткою виборів є Олівія Чоу - політична опонентка колишнього мера Джона Торі. Вона не новачок на державній службі, де вона працює з 1992 року.

Але те, скільки і які в неї конкуренти - від собаки Моллі до 18-річної випускниці школи, - показує, наскільки фрагментованим став Торонто за роки стабільного правління мера Торі.

Із населенням у понад три мільйони, серед яких багато мігрантів та "новоприбульців" до країни, Торонто є одним із найбільш мультикультурних міст у світі. І, звісно, усі вони мають дуже різне бачення того, яким має бути майбутнє цього міста.

Дехто може дозволити собі нерухомість у центрі одного з найдорожчих міст світу, а дехто змушений шукати співмешканців, щоб розділити плату за квартиру у підвалі. Є ті, хто має змагатися за місце у громадському транспорті, щоб доїхати на роботу, інші змагаються за місце на автостраді із заможних передмість до центру.

Нинішня ситуація із навалою кандидатів на посаду мера є "мікрокосмом, що відбиває, чим є Торонто як місто", каже Карен Чапел.

І оглядачі, і самі кандидати вважають, що понад сотня кандидатів може бути як плюсом, так і мінусом цих виборів.

З одного боку, така кількість кандидатів гарантує, що буде представлений і почутий широкий спектр поглядів.

З іншого - це також означає, що вирішувати, хто буде наступним мером Торонто може зовсім невелика частка жителів міста.

Це може бути само тою ситуацією, коли "екстремальна меншість" зробить вибір за все місто, каже Карен Чапел.

Автор фото, Aravindhan Veeravagu

Тобі Гіпс визнає, що з такою конкуренцією йому з Моллі навряд чи вдасться здобути посаду мера Торонто. Але рішення балотуватися, каже він, визріло в ньому після розмови із семирічним сином.

"Я сказав йому: здається, є великі шанси, що ми не переможемо. Як ти почуватимешся тоді?" - розповідає він.

"Я буду злий, засмучений, але радий, що ти спробував", - відповів син кандидата Гіпса.