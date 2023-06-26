Працівника авіакомпанії засмоктало в турбіну літака. Як таке взагалі можливо

Маттеа Бубало

BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Airbus A319 компанії Delta Air Lines

Працівник міжнародного аеропорту Сан-Антоніо в американському штаті Техас помер після того, як його засмоктало в реактивний двигун літака.

Інцидент стався пізно ввечері 23 червня, коли літак Delta Air Lines, який щойно прибув з Лос-Анджелеса, прямував до виходу на посадку, йдеться в заяві представників Національної ради з безпеки на транспорті США (NTSB). У літака був увімкнений тільки один двигун.

NTSB стверджує, що початкове розслідування показало, що смерть працівника "не пов'язана з операційними процесами, процедурами та безпековою політикою". У заяві водночас не уточнюється, чи це був нещасний випадок.

Літак Airbus A319 прибув до Сан-Антоніо у п'ятницю ввечері з міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса.

Ім'я загиблого поки що не називають. Відомо, що він був працівником компанії Unifi Aviation, з якою Delta Air Lines уклала договір на виконання наземних операцій.

Представник Delta сказав, що авіакомпанія "вбита горем", оплакуючи втрату "життя члена авіаційної родини".

"Наші серця та повна підтримка його родині, друзями та близьким у цей важкий час".

Авіакомпанія також повідомила місцевому телеканалу KENS 5, що "співпрацює з владою під час розслідування".

Автор фото, Getty Images

Схожий випадок стався в США в грудні минулого року в штаті Алабама: так само загинула працівниця аеропорту Кортні Едвардс.

Федеральне управління з охорони праці та техніки безпеки пізніше встановило, що до її смерті призвело порушення техніки безпеки й наклало штраф у розмірі 15 тисяч доларів на оператора літака - дочірню компанію American Airlines під назвою Piedmont.