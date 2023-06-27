Росія завдала ракетного удару по Кременчуку в річницю торішньої трагедії. Як це було

1 година тому

Автор фото, Антон Геращенко Підпис до фото, Кадр з відео удару по Кременчуку 27 червня 2022 року

Удень 27 червня Росія завдала чергового ракетного удару по території України, зокрема по місту Кременчук. Це сталося рівно через рік після того, як російська ракета поцілила у торговельний центр у цьому ж місті і забрала життя понад 20 людей.

Про ракетний удар по місту повідомив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, у Росії злетіли щонайменше два літаки та випустили щонайменше дві ракети Х-22. Саме такими ракетами Росія обстрілювала Кременчук і торік.

Ракети Х-22 мають швидкість понад 4000 км/год, велику потужність та є досить неточними - допустима похибка відхилення від цілі - близько 600 м.

"Саме тому ця ракета є небезпечною, бо летить невідомо куди і має дуже серйозну вибухову силу", - пояснює Ігнат.

Цього разу ракета не завдала значних руйнувань. За словами голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна, росіяни поцілили у дачний кооператив.

За попередньою інформацією, жертв немає. Також немає влучань в об'єкти критичної інфраструктури.

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк звернув увагу, що Росія завдала удару по Кременчуку не лише у річницю минулорічної трагедії, вона зробила це в той самий час та тим самим типом зброї.

"Мабуть, це і є результат вчорашнього нічної антикризової сходки VIP-силовиків у Путіна? Аби відволікти увагу публіки від обгезаних штанців російської влади, вирішено підсунути патріотичній публіці цукерку: завдати абсолютно безсенсовного, але жорстокого удару по мирному населенню далекого українського міста", - написав Подоляк.

І додав, що російській владі це не допоможе і "карета неодмінно перетвориться на гарбуз".

Трагедія у торговому центрі

Автор фото, Державна служба з надзвичайних ситуацій

Рівно рік тому, 27 червня 2022 року, російська авіація завдала удару двома ракетами по Кременчуку.

Одна з ракет влучила в ТРЦ "Амстор", де розпочалася пожежа. Внаслідок цього загинули понад 20 людей, десятки отримали поранення.

Друга ракета влучила у будівлю заводу "Кредмаш", неподалік від "Амстору", двоє співробітників отримали поранення.

Володимир Зеленський тоді назвав удар по ТРЦ "одним з найбільш зухвалих терактів в історії Європи".

"Мирне місто, звичайний торговельний центр, всередині жінки, діти. Звичайні цивільні люди. Перед оголошенням повітряної тривоги там було близько тисячі людей", - сказав президент у вечірньому зверненні.

Автор фото, Getty Images

Amnesty International назвала ракетний удар "грубим порушенням законів і звичаїв війни", а Human Rights Watch закликала розслідувати удар росіян як можливий воєнний злочин.

Своєю чергою, Росія заперечувала, що влучила в ТРЦ.