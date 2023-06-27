Льюїс Капалді не зміг доспівати на "Гластонбері" через рідкісну хворобу. Йому допомогли глядачі

1 година тому

Автор фото, PA Media

Шотландський співак Льюїс Капалді заявив, що у найближчому майбутньому візьме перерву в гастролях. На це рішення він зважився через кілька днів після того, як він насилу зміг закінчити свій виступ на фестивалі "Гластонбері".

Під час виступу на головній сцені фестивалю у Капалді, який страждає на синдром Туретта, виникли проблеми з голосом, через які він практично не міг співати останні пісні.

Синдром Туретта - хвороба нервової системи, для якої характерні тикові розлади м'язів і голосу.

Співак попросив шанувальників допомогти йому і співати разом із ним - і вони охоче відгукнулися. Зворушливі відео, як публіка співала з Капалді хіти на кшталт Someone You Loved, оприлюднюють у соцмережах.

Участь у "Гластонбері" стала першим живим виступом 26-річного співака після попередньої тритижневої перерви.

Після фестивалю він зізнався, що "досі вчиться пристосовуватися до життя з синдромом Туретта".

"Стало очевидним, що мені потрібно набагато більше часу, щоб привести своє психічне та фізичне здоров'я до ладу", - каже він.

"Дякую "Гластонбері" за те, що прийняли мене, за те, що підспівували, коли мені це було потрібно, і за всі чудові повідомлення після цього. Це справді дуже багато значить для мене", - зазначив співак.

Він вибачився, що глядачі не побачать його концертів, запланованих на цей рік.

"Мені потрібно почуватися добре, щоб виступити так, як ви всі заслуговуєте. Грати для вас щовечора - це все, про що я мріяв, тому це було найважче рішення в моєму житті. Я повернуся, як тільки зможу", - додав Капалді.

"Дух "Гластонбері"

Фестиваль мав стати поверненням Капалді після того, як він скасував свої виступи протягом трьох тижнів, щоб "відпочити та відновитися" через проблеми зі здоров'ям.

Кореспондент BBC Music Марк Севідж назвав підтримку аудиторії "неймовірним проявом як духу Гластонбері, так і справжньої прихильності публіки до Капалді, який ходив по сцені, співаючи, коли міг, і радів тому, що бачив".

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Проблеми зі здоров'ям у Капалді почалися ще з часів пандемії, коли він повернувся до свого рідного міста на карантин, сподіваючись розпочати роботу над своїм другим альбомом.

Його перший альбом Divinely Unspired to a Hellish Extent побив рекорди продажів у Великій Британії у 2019 та 2020 роках.

Тому очікування від другого альбому були високими. Він відчував цей тиск, і це призвело до фізичних та моральних проблем.

"Створення першого альбому стало здійсненням моїх мрій - наскільки це взагалі можливо", — сказав шотландський співак і автор пісень творцям документального фільму Netflix про його життя.

"Але щойно виходить гарний перший альбом, одразу постає питання - а чи зможе він зробити таке знову?" - додав він.