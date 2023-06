Льюїс Капалді не зміг доспівати на "Гластонбері" через рідкісну хворобу. Йому допомогли глядачі

1 година тому

Співак попросив шанувальників допомогти йому і співати разом із ним - і вони охоче відгукнулися. Зворушливі відео, як публіка співала з Капалді хіти на кшталт Someone You Loved, оприлюднюють у соцмережах.

"Дух "Гластонбері"

Тим часом його наступний альбом Broken by Desire to Be Heavenly Sent, випущений минулого місяця, став найшвидше продаваним альбомом року у Великій Британії.