ООН: Росія здійснила 77 позасудових страт цивільних українців на окупованих територіях

13 хвилин(и) тому

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Від початку великої війни Росія здійснила позасудові страти понад 70 мирних жителів серед тих, кого утримують під вартою на окупованих територіях України.

Про це йдеться в опублікованій у вівторок доповіді ООН під назвою "Затримання цивільних осіб у контексті збройного нападу Російської Федерації на Україну".

Дослідження охоплює період з 24 лютого 2022 року до 23 травня 2023.

Усього за цей період моніторинговій місії ООН вдалося підтвердити довільні затримання понад 864 людей. Серед них 763 чоловіки, 94 жінки та 7 хлопчиків.

"Багато з них також були прирівняні до насильницьких зникнень", - йдеться у доповіді.

Там вказують, що багатьох людей затримали під час так званої "фільтрації", яку Російська Федерація проводить на окупованій території.

Це процес, який росіяни використовують, щоб виявити людей з українських збройних сил чи влади, або ж тих, хто підтримує Україну. Також, йдеться у звіті, це роблять для збору інформації про мешканців окупованої території.

"Ми задокументували страти 77 мирних жителів, яких довільно затримала Російська Федерація", - заявила на брифінгу в Женеві голова Місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер.

Страти, скоєні Росією, прирівнюють до воєнних злочинів, додала Богнер.

З українського боку таких страт не зафіксували.

За даними авторів доповіді, йдеться про 72 чоловіків та п'ятьох жінок. Щонайменше ще один затриманий помер "внаслідок тортур, негуманних умов утримання та/або відмови у необхідній медичній допомозі".

З 864 цивільних осіб, яких утримує Росія, ООН змогла докладно задокументувати 178 випадків, йдеться в доповіді. З них понад 90% зазнавали тортур.

"Російські збройні сили, правоохоронні та пенітенціарні органи застосовували широко поширені тортури та жорстоке поводження з цивільними затриманими, - сказала Богнер. - Більшість опитаних нами людей заявили, що зазнавали тортур і жорстокого поводження, а в деяких випадках - сексуального насильства".

Катування застосовували для того, щоб змусити жертв зізнатися у допомозі українським збройним силам, примусити їх до співпраці з окупаційною владою або залякати тих, хто дотримувався проукраїнських поглядів, додала вона.

36-сторінкову доповідь підготували після відвідання 70 центрів тримання під вартою та понад 1000 інтерв'ю. Вона також стверджує, що й Україна порушувала міжнародне право, довільно затримуючи цивільних осіб, але у значно менших масштабах.

Місія зафіксувала 75 випадків довільного затримання українськими силами безпеки, переважно людей, підозрюваних у злочинах, пов'язаних із конфліктом.

Значну частину цих випадків, здійснених переважно Службою безпеки України, також прирівняли до насильницького зникнення, сказала Богнер.

"Ми зафіксували, що понад половина довільно затриманих зазнавали тортур або жорстокого поводження з боку українських сил безпеки. Це відбувалося під час допитів, зазвичай одразу після арешту", - сказала вона.