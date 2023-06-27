Краматорськ: що відомо про руйнування, загиблих і поранених від ракетного удару Росії

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Автор фото, ДСНС

Росія ввечері 27 червня завдала ракетного удару по центру Краматорська на Донеччині, внаслідок чого щонайменше четверо людей загинули, ще 47 зазнали поранень.

Серед загиблих, за даними ДСНС, є дитина 2008 року народження. А керівник області Павло Кириленко додав, що поранені троє іноземців, а також дитина 2022 року народження.

В офісі генпрокурора вказують, що загибла дитина - 17-річна дівчина.

Автор фото, Павло Кириленко

За попередніми даними поліції, Росія вдарила по місту двома ракетами С-300.

Обстріл стався близько 19:50. Одна ракета поцілила у кафе в центрі Краматорська, де було багато відвідувачів, серед яких і діти.

Будівля відомої у місті піцерії обвалилась. У цьому місті завжди було людно, там же часто перебували іноземні журналісти та делегації.

Автор фото, Поліція

Поблизу місця влучання пошкоджені численні будинки, будівлі крамниць, кав'ярень та інших закладів. На відео з місця подій видно вибиті шибки та руйнування у всіх навколишніх будівлях.

За допомогою кранів рятувальники продовжують розбирати завали будівлі зруйнованого кафе, вони продовжують шукати постраждалих.

Друга ракета влучила у приватний сектор селища Біленьке, там теж є руйнування приватних будинків.

Краматорськ є адміністративним центром Донецької області. Він розташований за 40 кілометрів від лінії фронту.