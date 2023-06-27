Краматорськ: що відомо про руйнування, загиблих і поранених від ракетного удару Росії

1 година тому

Автор фото, ДСНС

Росія ввечері 27 червня завдала ракетного удару по центру Краматорська на Донеччині, внаслідок чого щонайменше четверо людей загинули, ще 47 зазнали поранень.

Серед загиблих, за даними ДСНС, є дитина 2008 року народження. А керівник області Павло Кириленко додав, що поранені троє іноземців, а також дитина 2022 року народження.

В офісі генпрокурора вказують, що загибла дитина - 17-річна дівчина.

Автор фото, Павло Кириленко

За попередніми даними поліції, Росія вдарила по місту двома ракетами С-300.

Обстріл стався близько 19:50. Одна ракета поцілила у кафе в центрі Краматорська, де було багато відвідувачів, серед яких і діти.

Будівля відомої у місті піцерії обвалилась. У цьому місті завжди було людно, там же часто перебували іноземні журналісти та делегації.

Автор фото, Поліція

Поблизу місця влучання пошкоджені численні будинки, будівлі крамниць, кав'ярень та інших закладів. На відео з місця подій видно вибиті шибки та руйнування у всіх навколишніх будівлях.

За допомогою кранів рятувальники продовжують розбирати завали будівлі зруйнованого кафе, вони продовжують шукати постраждалих.

Друга ракета влучила у приватний сектор селища Біленьке, там теж є руйнування приватних будинків.