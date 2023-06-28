Різдво і Покрова по-новому. Яку календарну реформу пропонує Зеленський

Віталій Червоненко

BBC Україна

1 година тому

Автор фото, ПЦУ Підпис до фото, Президент офіційно підтримав календарну реформу. А от УПЦ (МП) житиме по-старому

Президент Володимир Зеленський підтримав пропозицію Православної церкви України та Української греко-католицької церкви перенести святкування кількох важливих свят.

Йдеться про Різдво Христове, День Української державності та День захисників України. Останні два світських свята були чітко прив'язані до православних подій.

Найголовніша зміна від президента, яку він подав до парламенту, - 7 січня, коли раніше православні в Україні святкували Різдво, більше не буде вихідним днем. Це надзвичайно сміливий крок Зеленського, на який, як вказували експерти, зважитись йому буде непросто.

Проте соціологічні дослідження, які з'явились у червні 2023 року, показали, що 63% українців підтримують календарну реформу. Що суттєво полегшило президенту ухвалення цього рішення.

Ще раніше Православна церква України та УГКЦ ухвалили історичне рішення перейти з 1 вересня 2023 на новий календар.

Вже з осені усі свята, які в Україні відзначали за старим Юліанським календарем, почнуть відзначати по новому - на 13 днів раніше.

Ця реформа не стосується тільки Великодня та Трійці, які чітко не прив'язані до календаря.

Автор фото, ПЦУ Підпис до фото, Митрополит Епіфаній, предстоятель ПЦУ

Навіщо змінювати дати державних свят?

Вже з 1 вересня більшість християн України можуть почати відзначати релігійні свята по-новому. Різдво буде 25 грудня, а не 7 січня. Так само змістяться й інші свята - такі як Покрова (1 жовтня), Водохреще (6 січня) і Миколая (6 грудня).

Але, окрім релігійного аспекту, втілення реформи потребувало і підтримки держави. Інакше б почався певний "святковий хаос".

Донедавна в Україні державними вихідними днями були і 25 грудня, і 7 січня. Тобто з цим проблем нібито не мало бути. Здавалось, що українці і далі святкуватимуть два Різдва. Звісно, після війни, адже під час воєнного стану жодних вихідних на свята немає.

Проте складнішою ситуація була з Покровою, яку звикли святкувати 14 жовтня. До цього дня прив'язаний день українського козацтва, адже саме Покрова була заступницею козаків.

На цю ж дату припадає день УПА та офіційне державне свято - День захисників та захисниць України.

Після того, як релігійну частину цього симбіозу свят українські церкви перенесли на 1 жовтня, то виникало питання, а як же бути далі?

Те ж саме стосувалось Дня української державності 28 липня, яке президент встановив у 2022 році. Це свято було прив'язане до православного дня пам'яті святого Володимира.

Міг вийти повний різнобій із святами, який би ще більше вніс неясності у процес переходу більшості українських православних на новий календар.

Проте, як заявив ВВС Україна ще в травні предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, церква звернулась до президента Зеленського з проханням перенести державні святкування згідно з новим календарем.

І так, мовляв, люди б швидко звикли святкувати по-новому.

Цю пропозицію якраз і підтримав президент своїм законопроєктом, який вже опинився у Верховній Раді.

Автор фото, УГКЦ Підпис до фото, Святослав - предстоятель УГКЦ

А от чого не дуже чекали співрозмовники ВВС в церковних колах, що президент наважиться швидко скасовувати вихідний на Різдво 7 січня, який багато українців, як не важко спрогнозувати, ще довго будуть відзначати як "старе Різдво".

Але це рішення Зеленського після війни підіграє церквам, які переходять на Різдво 25 грудня.

Тож, теоретично, якщо Верховна Рада незабаром підтримає пропозицію Зеленського (а у цьому співрозмовники в Раді наразі не сумніваються, хоча пророкують дебати про вихідний 7 січня), усі релігійні і пов'язані з ними державні свята українці будуть відзначати по-новому.

Перейдуть, але не всі

Але не всі. До календарної реформи не долучилась Українська православна церква, яка донедавна була у єдності з Московським патріархатом.

Там запевнили ВВС, що не мають наміру переходити на новий календар, бо паства не хоче. Хоча останнє соцопитування "Рейтингу" й показало, що серед вірян УПЦ 40% за реформу, а 35% - проти.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Святкування Великодня не змінюється

"Раніше казали польські (католицькі) і українські (православні) свята, а сьогодні кажуть - українські і московські свята. Новий календар буде українським, а ті, хто залишаються на старому - трішечки на московському", - заявляв ВВС Україна митрополит Вінницький Симеон на архиєрейському соборі ПЦУ в Києві, який ухвалив рішення перейти на новий церковний календар.

І, судячи з позиції президента рішуче підтримати календарну реформу, він також не заперечує проти такої логіки про українське та московське Різдво.

Вірянами ПЦУ себе називають 54% українців, УГКЦ - 8%, а УПЦ МП - 4%. При цьому ПЦУ має близько 8-9 тисяч парафій, а УПЦ - близько 10 тисяч.