Разом з уламками батискафа "Титан" на поверхню підняли ймовірні останки загиблих

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Судно берегової охорони США доставило уламки батискафа на поверхню

Берегова охорона США повідомляє, що в уламках підводного апарату "Титан" імовірно виявили останки людей.

Частини субмарини, яка вибухнула під час глибокого занурення до "Титаніка", доставили у місто Сент-Джонс у Канаді в середу.

Офіційні особи кажуть, що серед уламків були посадкова рама підводного апарату та задня частина корпусу.

Американські медики проведуть аналіз останків, які виявили на уламках човна, йдеться у заяві берегової охорони.

Розслідування причин катастрофи ще на ранній стадії. Морська слідча рада берегової охорони (MBI) перевезе їх до порту США для подальшого аналізу та тестування.

Голова MBI капітан Джейсон Нойбауер заявив, що "для розуміння причин аварії потрібно виконати значний обсяг роботи".

Усі п'ятеро людей на борту судна загинули 18 червня після катастрофічного руйнування апарату приблизно на 90-й хвилині після занурення.

Батискаф здійснював глибоководне занурення, щоб оглянути "Титанік", який затонув у 1912 році у північній Атлантиці. Його уламки лежать на глибині 3800 метрів.

Пасажирами "Титана" були глава компанії OceanGate, яка організувала занурення, 61-річний Стоктон Раш, 58-річний британський дослідник Геміш Гардінг, 48-річний Шахзада Давуд, його 19-річний син Сулеман Давуд та французький дайвер Поль-Анрі Наржоле, що мав 77 років.

Автор фото, Dawood family/Lotus Eye Photography/Reuters Підпис до фото, The CEO of the submersible company, a British billionaire explorer, a French diver and a father and son were all on board the Titan

Чиновники спочатку не вірили, що тіла загиблих зможуть знайти.

"Морське дно океану - це неймовірно суворе середовище", - сказав адмірал берегової охорони Джон Могер невдовзі після підтвердження втрати судна.

Капітан Нойбауер тоді сказав, якщо виявлять людські останки, розслідування, ймовірно, включатиме офіційні слухання з показами свідків.

На даний момент, як повідомила берегова охорона, біля носової частини "Титаніка" виявили п'ять великих уламків човна.

За словами наукового кореспондента ВВС Джонатана Амоса, серед уламків, які вивезли на берег у середу, була принаймні одна титанова торцева кришка, ілюмінатор без скла, титанове кільце, посадкова рама та фрагмент заднього відсіку.

Пошукову місію очолив канадський корабель Horizon Arctic, який перевіз дистанційно керований апарат Pelagic Research Services. Раніше в середу компанія повідомила, що її команда завершила операції у відкритому морі та повертається на базу.

OceanGate критикували за методи безпеки, а колишні співробітники висловлювали занепокоєння з приводу того, що "Титан" не пройшов належну сертифікацію.

Раніше в електронних повідомленнях, з якими ознайомилася BBC, керівник компанії Стоктон Раш заперечував заяви про небезпеку його апарату і казав, що "гравці індустрії просто перешкоджають інновацям".

Інший колишній співробітник OceanGate зазначав у звіті, що під час перевірки човна, у ньому виявили "численні проблеми, які викликають серйозні занепокоєння щодо безпеки", зокрема те, як випробували міцність корпуса.