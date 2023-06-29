Підпали, погроми та арешти. Франція протестує через смерть юнака, якого застрелила поліція

53 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Францію охопили масштабні заворушення, які тривають вже другий день. Причиною послужило вбивство 17-річного юнака, попередньо алжирського походження, якого застрелили поліціянти, коли він був за кермом автомобіля та начебто порушив правила дорожнього руху.

Протести і сутички з поліцією охопили майже всю Францію, заявив міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен. У другу ніч протестів у країні арештували понад 150 людей.

Міністр написав у твіттері, що у ніч "нестерпного насильства" по всій країні протестувальники нападали на мерії, школи та поліцейські відділки.

Президент Франції Еммануель Макрон провів кризову зустріч із міністрами, на якій засудив напади на державні установи.

Напередодні президент назвав смерть підлітка "непробачною".

17-річного юнака Наеля М., за попередніми даними, алжирця за походженням, який був за кермом автомобіля Mercedes, у вівторок зупинив поліцейський патруль за порушення правил і застрелив.

Поліцейські спочатку заявили, що Наель намагався збити їх, але на опублікованому пізніше та верифікованому агентством AFP відео інцидент виглядає інакше.

Після цього у ніч проти середи у передмістях Парижа спалахнули заворушення. Обурені діями поліції протестувальники будували барикади, стріляли по поліцейських феєрверками та спалили кілька десятків автомобілів. Поліція відповідала сльозогінним газом.

На відео, опублікованих у соціальних мережах, видно, як у середу по всьому Парижу підпалювали автомобілі та грабували магазини.

Автор фото, AFP

У ніч на четвер заворушення продовжилися. За повідомленням AFP, уночі близько 20 молодих людей, озброєних феєрверками, напали на в'язницю у Фресні.

У Нантері, паризькому передмісті, де народився Наель, поліція змушена була відступити під натиском протестувальників, повідомляє Le Monde.

Вночі протестувальники по всьому Парижу нападали на поліцейські дільниці, закидаючи їх феєрверками.

Особливо гострою була ситуація навколо району Пабло-Пікассо, де молоді люди вийшли на вулиці після заходу сонця та вступили у сутички з поліцією.

Сутички демонстрантів із поліцією були також у Ліллі та Ам'єні на північ від французької столиці. На кадрах, розміщених у соцмережах, видно, як люди в ратуші передмістя Монс-ан-Баруль підпалюють папери та стільці.

У місті Ренн близько 300 людей зібралися, щоб вшанувати пам'ять підлітка, дехто з них запалили вогнища, поліція розігнала протестувалників.

Демонстрації також пройшли на півдні країни, у Тулузі та Ліоні.

З підрахунком інформаційного агентства Reuters, більшість жертв смертельної стрілянини французької поліції під час зупинок транспорту з 2017 року були чорношкірими або арабами.