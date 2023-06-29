Де Суровікін? Чому загадкове зникнення генерала породило чутки про його арешт

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Генерал Суровікін записав звернення до ПВК "Вагнер", коли стало відомо про заколот Пригожина

Заступник командувача російського угрупування військ в Україні Сергій Суровікін, якого ЗМІ пов'язують з Євгеном Пригожиним та ПВК "Вагнер", зник з публічного простору після пригожинського заколоту. Це породило чутки про його арешт. Офіційної інформації про це немає жодної, проте "воєнкори" у четвер уже пишуть, що генерал продовжує виконувати свої завдання в Україні.

Звідки пішли чутки

У той час, поки держканали ввечері в середу показували, як Володимир Путін вітає натовп у Дагестані, чого не робив щонайменше від початку пандемії коронавірусу, багатьох цікавив інший наслідок заколоту Євгена Пригожина. А саме питання: де генерал Суровікін?

У середу провоєнні блогери запустили чутку про те, що заступника командувача російського угрупування військ в Україні арештували і він сидить у московському СІЗО "Лефортово". Нібито за те, що підтримав заколот Пригожина.

Про те, що Суровікіна "забрали" у "Лефортово", у своєму телеграм-каналі написав Z-блогер Володимир Романов (близько 100 тисяч підписників). Пізніше він уточнив, що "забрали" генерала нібито ще в неділю, тобто коли бунтівна ПВК залишила Ростов і поверталася до своїх таборів.

Ще раніше в телеграм-каналі "Рибар" (понад 1,2 млн підписників) прозвучала фраза: "Суровікіна не видно з суботи - про те, де перебуває "генерал Армагеддон", достеменно не відомо, існує версія, що він на допитах".

Увечері слідом за телеграм-каналами новину про ймовірний арешт генерала випустило видання The Moscow Times, пославшись на "два джерела, близькі до апарату міноборони".

Один зі співрозмовників видання припустив, з чим можуть бути пов'язані претензії до Суровікіна: "Мабуть, він обрав бік [Пригожина під час заколоту] і його за яйця вхопили". На запитання, де зараз генерал, джерело відповіло так: "Цю інформацію у нас навіть внутрішніми каналами не коментують".

Колишній головний редактор радіо "Ехо Москви" Олексій Венедиктов на хвилі чуток поділився своїми знаннями: "Суровікін три дні не виходить на зв'язок зі своєю родиною. Не відповідає і його охорона. У мене лише такі факти".

Пізніше у четвер Венедиктов написав у телеграм-каналі, що Суровікін "не перебуває" у "Лефортово": "Поки що в мене все".

А "воєнкор" Борис Рожин (понад 864 тисячі підписників) у четвер заявив у своєму телеграм-каналі, що "ціла низка джерел спростувала вчорашні вкиди про арешт генерала Суровікіна".

"Суровікін продовжує службу і виконує свої завдання в керівництві СВО", - стверджує Рожин.

"Сергія Суровікіна, високопоставленого російського генерала, який, як відомо, підтримує добрі стосунки з Пригожиним, ніхто не бачив з того часу, як він записав відео в стилі заручника рано-вранці в суботу, коли почався заколот", - констатує Financial Times.

Видання звертає увагу на те, що і міністр оборони Сергій Шойгу, і нечастий гість у новинах Віктор Золотов, який очолює Росгвардію, після заколоту брали участь у публічних заходах. А Суровікін зник.

Джерела видання пов'язали "незрозумілу відсутність" "одного з найвизначніших командирів" у ході вторгнення Росії в Україну з тим, що Путін прагне навести лад і відновити контроль над силовиками після першої спроби державного перевороту за три десятиліття.

Financial Times називає Суровікіна сполучною ланкою між Пригожиним та міноборони, яке тісно співпрацювало з військовим контингентом "Вагнера", що воював на сході України. Що ж до самого Пригожина, він, палко критикуючи армію, до Суровікіна відгукувався добре.

У четвер прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова спитали, куди подівся Суровікін, на що він ухильно відповів, що на це питання слід шукати відповіді в міноборони РФ. Мовляв, Путін спілкується та працює напряму з міністром оборони та начальником генштабу РФ.

Який ґрунт у чуток

У ніч на суботу, коли Пригожин оголосив про похід ПВК на Москву, а сам із частиною найманців подався до Ростова-на-Дону, Суровікін записав відеозвернення до бунтівників. Він теж казав про тісний зв'язок із вагнерівцями і закликав їх зупинитися.

"Я звертаюся до керівництва, командирів та бійців ПВК "Вагнер". Ми разом з вами воювали, зазнавали втрат, разом перемагали. Ми однієї крові, ми воїни. Я закликаю зупинитись, супротивник тільки й чекає, коли у нас загостриться внутрішньополітична обстановка. Не можна грати йому на руку. Поки що не пізно, треба підкоритися волі та наказу всенародно обраного президента РФ", - казав генерал на відео.

Суровікін стверджував, що діє за наказом міноборони Росії і "прибув з переднього краю" (він не уточнював, куди саме).

"Бігали, як ідіоти, намагаючись переконати [Пригожина] зупинитися. Тепер із ними поводяться так, ніби вони можуть бути зрадниками", - каже джерело Financial Times.

У середу американське видання New York Times, посилаючись на американську розвідку, повідомило, що зв'язок між генералом і ПВК міг бути ще тіснішим - Суровікін нібито знав про плани заколоту і нічого не зміг зробити.

Американські офіційні особи, поінформовані розвідкою США, розповіли, що не лише у Москві, а й у Вашингтоні намагаються з'ясувати, чи допомагав генерал планувати дії Пригожина.

Хоча Суровікін, схоже, і симпатизував планам Пригожина, влада США не впевнена, чи зробив він якісь кроки для підтримки заколоту, вважає джерело Financial Times.

При цьому співрозмовники New York Times упевнені, що власник ПВК "Вагнер" не підняв би заколот, якби не вірив, що інші особи, які перебувають при владі, прийдуть йому на допомогу.

Кремль коментував версію New York Times про те, що Суровікін знав про підготовку заколоту, вкрай стримано: "Зараз навколо цих подій [пов'язаних із заколотом] буде багато різних спекуляцій, пересудів тощо. Я думаю, що це один із таких прикладів", - казав у середу журналістам прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

"Спокуса зобразити його змовником"

Суровікін - авторитетний воєначальник, який допоміг зміцнити оборону вздовж лінії фронту після контрнаступу України минулого року, писала напередодні New York Times.

До січня він був командувачем об'єднаного угрупування військ в Україні, а потім поступився місцем начальнику російського генштабу Валерію Герасимову і став заступником командувача.

Суровікін, який отримав прізвисько "генерал Армагеддон" за свою тактику щільних бомбардувань, коли керував російськими військами в Сирії, був улюбленцем провоєнних блогерів, констатує Financial Times. Але заколот ударив по його позиціях.

"У розколі між [міністром оборони Сергієм] Шойгу і Герасимовим [з одного боку] та Суровікіним, який вважав прийнятною взаємодію з "Вагнером", Путін був на боці останнього, - розмірковує політолог Тетяна Станова. - Але пізніше чаша терезів схилилася на користь Шойгу та Герасимова".

На думку Станової, головним бенефіціаром перевороту, мабуть, став Шойгу, якому, вочевидь, вдалося повалити "Вагнер" та переконати Путіна передати всю владу міноборони.