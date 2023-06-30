США можуть дати Україні далекобійні ракети ATACMS, кажуть ЗМІ. Пентагон поки не підтверджує

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ракети ATACMS мають дальність дії близько 300 км (архівне фото)

США розглядають можливість передачі Україні далекобійних ракет ATACMS, пише видання Wall Street Journal із посиланням на свої джерела. Пентагон заявив, що не має інформації про такі плани на найближчий час.

Ракети ATACMS мають дальність дії близько 300 км, і за їх допомогою українські сили змогли б вражати російські цілі далеко за лінією фронту - зокрема в окупованому Криму, який Росія використовує як базу для запуску безпілотників іранського виробництва, зазначає видання.

Як нагадує WSJ, раніше Вашингтон категорично відмовлявся передавати ракети ATACMS, частково через побоювання, що Україна може випустити їх територією Росії, що призведе до ще більшої ескалації конфлікту.

"Однак тепер офіційні особи в США та Європі помічають ознаки того, що ті, хто в уряді США раніше був негативно налаштований, а саме Білий дім, дійшли висновку, що найближчими тижнями необхідно терміново посилити допомогу Україні в її боротьбі", - пише видання.

Після невдалого заколоту ПВК "Вагнер" і загострення внутрішніх розбіжностей у російських правлячих колах, а також в умовах контрнаступу України, зараз, можливо, настав правильний момент для того, щоб надати Україні потужніше й сучасніше озброєння, вважають чиновники в США та Європі. Принаймні американські та європейські чиновники кажуть, що тон у Вашингтоні змінився.

WSJ також посилається на високопосадовця Міноборони України, за словами якого, Києву нещодавно дали зрозуміти, що США вже не так категоричні проти надання ракет ATACMS.

Раніше цього місяця Комітет Палати представників США у закордонних справах підтримав резолюцію, в якій закликає адміністрацію президента Джо Байдена надати Україні далекобійні ракети ATACMS.

16 червня до Конгресу США подали законопроєкт про оборонний бюджет, який передбачає виділення 80 мільйонів доларів на закупівлю і передачу Україні далекобійних ракет ATACMS.

США публічно заявляли, що продовжують переглядати свою допомогу Україні, ґрунтуючись на динаміці на полі бою, але офіційні особи приватно говорили, що ще два місяці тому питання з ATACMS навіть не обговорювалося.

Велика дальність дії ракет, ймовірно, змусить Росію відвести постачання та командні пункти більш ніж на 300 км від фронту, що ускладнить постачання бойових підрозділів, пише видання.

Що каже Пентагон

У Міністерстві оборони США прокоментували повідомлення "The Wall Street Journal". Там заявили, що не мають інформації про плановані на найближчий час рішення поставити Україні ракети великої дальності ATACMS.

"Мені немає чого повідомити про ATACMS, і я напевно не знаю про будь-які рішення, пов'язані з наданням найближчим часом систем ATACMS", - заявив на брифінгу для преси офіційний представник Пентагону бригадний генерал Патрік.