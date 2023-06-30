Як проходить контрнаступ у Бахмуті і що змінилося після виходу вагнерівців

24 хвилин(и) тому

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Український контрнаступ на Бахмутському напрямку дає результати - ЗСУ поступово просуваються вперед і звільняють окуповані території, а також зізнаються, що з відходом вагнерівців інтенсивність боїв знизилась.

За даними генштабу, українські війська перехопили "стратегічну ініціативу" в цьому районі і ведуть широкий наступ. Вглиб міста ЗСУ ще не зайшли, ведуть бої по флангах навколо Бахмута, вибивають росіян з раніше захоплених позицій.

Військові пояснюють, що така тактика ведеться з метою оточити росіян і таким чином повернути раніше окуповане місто. Росіяни ж в такій ситуації будуть змушені або піти, або опиняться в оточенні.

Російське міноборони ж ці успіхи прямо не визнає, лише стверджує, що ситуація в Бахмуті складна через суттєву активізацію ЗСУ.

Успіхи ЗСУ

В українському генштабі розказали, що ЗСУ успішно наступають на Бахмутському напрямку і закріплюються на досягнутих рубежах."Противник чинить спротив і зазнає великих втрат. Тривають важкі бої", - додали там.

Регулярно звітує у своєму телеграмі про просування під Бахмутом і командувач Сухопутних військ Олександр Сирський: "Маємо просування вперед під Бахмутом і воно продовжується. Рухаємось".

А заступниця міністра оборони Ганна Маляр зранку 30 червня доповіла про впевнений рух українських військових в сторону Бахмута. "В саме місто ми не заходили. Ми зараз контролюємо південно-західні околиці міста. Але основні бої - довкола. Там йде наступ по кількох напрямках".

Говорять про успіхи українців і в Інституті вивчення війни (ISW). Його аналітики пишуть про визнання Україною "стратегічної ініціативи" на цьому напрямку. Зокрема, що українські війська просунулися на 1200 м у напрямку Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) та на 1500 м у напрямку Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута).

За попередніми оцінками ISW, зараз українські війська перехопили ініціативу на всіх рівнях майже по всьому фронту.

Українські офіційні особи, ймовірно, тепер визнають, що ініціатива належить українським силам, щоб показати, що ЗСУ будуть і далі наступати, резюмують в ISW.

"Ми тиснемо, але все - непросто"

Речник Східного управління військ Збройних сил України Сергій Череватий розповів ВВС Україна, що після виходу вагнерівців з Бахмута інтенсивність боїв зменшилася. Росіяни, розуміючи це, останнім часом відправили туди додаткові сили, їхня головна бойова сила на цьому напрямку - повітряно-десантні війська.

"З Лимана вони перекинули на північний фланг Бахмута цілий десантний полк. Там також стоять мотострілецькі підрозділи, загони БАРС (Бойовий армійський резерв) і територіальні війська", - пояснив він.

Саме тому в останні дні ситуація там для ЗСУ ускладнилася, чисельність противника суттєво збільшилася - російське угруповання в районі Бахмута, за даними української сторони, наразі налічує 50 тисяч. Лише за останню добу по українських силах нанесли біля 500 артилерійських ударів та здійснили два авіанальоти.

"Але ми і далі тиснемо на ворога по флангах. За вчорашню добу ми пройшли більше кілометра в районі Курдюмівки і Кліщіївки", - каже Череватий.

В ході контрнаступу ЗСУ повернули під український контроль 16 квадратних кілометрів території на цьому напрямку, а з середини травня - 50 кв.км

"Але важливий фактор, що в нас немає переваги в особовому складі й техніці. І ми, по суті, виграємо за рахунок дуже системного планування і підготовки, ураження противника і, безперечно, мотивації бійців", - додає він.

Що кажуть в міноборони Росії

Російська сторона прямо не визнає успіхи українських сил біля Бахмута. Там лише заявляють про активізацію дій ЗСУ та посилення обстрілів. І стверджують, що українські сили "скористалися провокацією Пригожина з дезорганізації обстановки" та зосередили біля Бахмута додаткові підрозділи для наступу.

А так званий голова самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін повідомив 29 червня, що ситуація в Бахмуті залишається складною, проте росіяни і далі контролюють місто.

Російська влада ще 20 травня повідомила, що повністю захопила Бахмут на Донеччині. Бої за місто тривали майже 10 місяців.