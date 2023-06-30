Залужний розповів в інтерв'ю WP про контрнаступ і те, що його бісить та лякає

1 година тому

Автор фото, unian

Щоб контрнаступ України просувався швидше, потрібно більше зброї, вважає головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

В інтерв'ю для The Washington Post він висловив розчарування тим, що союзники досі не надали Україні сучасних винищувачів. За його словами, західні союзники ніколи не почали б наступ без переваги у повітрі, а Україна досі не отримала сучасної авіації.

При цьому, зазначає Залужний, від українців чекають швидкого звільнення завойованих росіянами територій.

"Ми випускаємо удесятеро менше артилерійських снарядів, ніж росіяни. Тому бісить, коли чуєш, що довгоочікуваний контрнаступ України почався повільніше, ніж очікували", - пояснює головнокомандувач.

І додає, що його війська щодня просуваються вперед — нехай навіть лише на 500 метрів.

"Це не шоу, яке дивиться весь світ і робить ставки або щось таке. Щодня кожен метр дається кров'ю", - наголосив головком.

"Без повного постачання ці плани взагалі неможливі. Але вони виконуються. Так, можливо, не так швидко, як хотілося б учасникам шоу, спостерігачам, але це їхні проблеми".

Автор фото, BBC/Darren Conway Підпис до фото, На нещодавно відвойованих ділянках велися близькі бої

Останні 16 місяців перед 49-річним Залужним стоїть монументальне завдання - очолювати українські збройні сили проти потужнішого та краще збройного супротивника.

І йому це вдалося, пише видання, - зокрема, шляхом перетворення своїх солдатів на сучасні, гнучкі сили, навчені тактиці НАТО, а також шляхом відмови від надмірно централізованої структури управління в радянському стилі, яка існувала за часів його навчання.

Питання, які турбують Залужного щодня: коли західні партнери нададуть необхідну Україні зброю - більше боєприпасів та F-16.

"Кількість літаків, що чергують біля наших західних кордонів, удвічі перевищує кількість російських літаків, які нищать наші позиції. То чому б нам не взяти звідти хоча б третину?" - запитує головком.

Він наголосив, що оскільки сучасніший російський парк Су-35 має набагато досконаліші радари та ракетну дальність, старі українські літаки не можуть конкурувати з ними, тому війська на землі легко стають мішенню.

"Ніхто не каже, що завтра ми маємо переозброїтися та отримати 120 літаків. Мені не потрібно 120 літаків. Я не збираюся погрожувати всьому світу. Достатньо буде дуже обмеженої кількості. Але вони потрібні. Бо іншого шляху немає. Тому що противник використовує інше покоління авіації. Це, якби ми зараз пішли у наступ із луками та стрілами, і всі сказали б: ти що, здурів?" - пояснює він.

Винищувачі потрібні, зокрема, для того, щоб розірвати сухопутний коридор між материковою Росією і тимчасово окупованим Кримом, який росіяни створили на півдні України. Розрив цього зв'язку завдав би значного удару по здатності Росії поповнювати свої сили.

Залужний також визнав, що деякі із західних бойових танків і БМП, переданих союзниками напередодні контрнаступу, були знищені.

Але генерал пояснив, що вони в Україні - "не для того, щоб на них їздили на парадах або фотографувалися політики чи знаменитості. Вони прийшли сюди на війну".

"А "Леопард" на полі бою − це не "Леопард", а мішень".

Саме тому, за словами Залужного, Україна потребує авіації і більше снарядів.

Про потреби ЗСУ головком говорить, зокрема, з очільником Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

"У нас є домовленість: 24/7, ми на зв'язку. Тому іноді я можу зателефонувати і сказати: якщо я не отримаю 100 тисяч снарядів за тиждень, загине 1000 людей. Станьте на моє місце".

Міллі, за словами Залужного, розуміє всі його побоювання і дуже підтримує.

"Але не Міллі вирішує, отримаємо ми літаки, чи ні. І поки ухвалюють це рішення, щодня помирає багато людей - дуже багато", − підсумував головком.

Інші загрози

Головнокомандувач розповів про наслідки для України заколоту російської ПВК "Вагнер", наголосивши, що головне завдання - підготуватися до можливих сценаріїв.

За словами Залужного, до того, як сталася спроба заколоту, вагнерівці вже відійшли від лінії фронту після запеклих боїв за Бахмут, який зараз хочуть взяти в оточення українські військові.

"Ми не відчули, що їхня оборона десь ослабла абощо", — сказав він.

Після заяв російського президента Володимира Путіна "вагнерівці", які не захочуть залишатися в Росії та підписувати оборонні контракти, можуть приєднатися до свого лідера Євгенія Пригожина в Білорусі. Тож, Залужному, мабуть, доведеться враховувати додаткову загрозу на північному кордоні України, пише видання.

Генерал каже, що це не єдина загроза.

"У мене багато страхів, і "Вагнер" серед них. І вони не єдині. Якщо ми почнемо говорити про це зараз, у мене запаморочиться голова. … Наше завдання — підготуватися до найгіршого і найімовірнішого сценарію. І ми постараємося мінімізувати можливі наслідки того, що може бути".

Один з найгірших сценаріїв, який має розглянути український головнокомандувач, - загроза того, що Путін може застосувати ядерну зброю.

Минулого тижня президент Зеленський попередив, що українська розвідка отримала інформацію про те, що російські сили готують "теракт з викидом радіації" на окупованій Запорізькій АЕС, найбільшій у Європі атомній електростанції.

Чи змушує це Залужного зробити паузу у спробах повернути контроль над ЗАЕС у рамках контрнаступу?