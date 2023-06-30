Силовики затримали нардепа від Порошенка Алєксєєва. За що і хто він такий

1 година тому

Автор фото, СБУ Підпис до фото, Алєксєєв на фоні 30 тисяч доларів

СБУ затримала чинного народного депутата, який, за версією слідства, вимагав 50 тисяч доларів від громадянина Німеччини. Затриманим виявився Сергій Алєксєєв від партії "Європейська солідарність".

У партії вже заявили про політичний тиск.

Правоохоронці повідомляють, що справу відкрили на підставі заяви потерпілого, а депутата спіймали на гарячому - в момент отримання грошей. Зараз йому обирають запобіжний захід.

"Кричущий факт, що цей нардеп - ще й голова підкомітету діяльності органів правопорядку Комітету з питань правоохоронної діяльності. Тобто мав би працювати заради дотримання закону", - прокоментував справу генеральний прокурор Андрій Костін.

Це перше затримання силовиками депутата Верховної Ради від опозиційної партії експрезидента після зняття недоторканості з народних обранців у 2019 році. Напередодні великого вторгнення Росії правоохоронці намагались притягнути до відповідальності самого Петра Порошенка, тоді суд обрав йому запобіжний захід у вигляді зобов'язання не покидати Київ. Але згодом цей захід закінчився.

"Європейська солідарність" заявила, що розцінює дії СБУ як "продовження політичних провокацій, спрямованих на дискредитацію політичної сили".

У чому обвинувачують депутата

СБУ звинувачує Сергія Алєксєєва в шахрайстві.

Правоохоронці кажуть, що за 50 тисяч доларів народний депутат обіцяв іноземцю уникнути екстрадиції з України.

За версією слідства, він "гарантував" використати власні зв'язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби про відмову в наданні іноземцю статусу біженця в Україні.

Автор фото, СБУ

Правоохоронці твердять, що Алєксєєв отримав 20 тисяч доларів, а пізніше викрили його на гарячому в момент, коли він мав отримати "другий транш" - у розмірі 30 тисяч доларів.

"Загалом від громадянина Німеччини одержано 50 тисяч доларів - обманним шляхом", - кажуть в СБУ.

Заступник генпрокурора Антон Войтенко каже, що документувати цей злочин було складно, тому що підозрюваний - заслужений юрист України, має адвокатський досвід та знається на тому, які форми та методи можуть застосовувати правоохоронці.

Войтенко продемонстрував запис розмови, на якому чути, як сильно нервує чоловік, голос якого нібито належить депутату. Він зустрічається на вулиці з іноземцем та просить його говорити тихіше.

"Ну не можуть же вони під цеглину ось тут прослушку поставити?" - сміється і по-російськи каже йому іноземець на аудіозаписах, а голос, який нібито належить депутату, відповідає: "Вони можуть!"

"Фігурант використовував умовності, жести і шепіт, зустрічі призначав несподівано, ближче до комендантської години. Неодноразово переносив місце та час", - розповідає заступник голови СБУ Сергій Наумюк про хитрощі підозрюваного.

Останні 30 тисяч доларів депутату нібито принесли додому - в будинок, що знаходиться в елітному закритому котеджному містечку під Києвом, каже Наумюк.

"Використовуючи подвійний кордон охорони - охорони самого містечка і його професійної особистої охорони з числа колишніх правоохоронців, які володіють вогнепальною зброєю - фігурант був впевнений у своїй безпеці та недоторканності".

Народному депутату повідомили про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах.

За статтею 190 Кримінального кодексу Алєксєєву загрожує до 12 років в'язниці та конфіскація майна.

Реакція "Європейської солідарності"

У "ЄС" заявили, що розцінюють дії правоохоронців "як продовження політичних провокацій, спрямованих на дискредитацію політичної сили і залякування її представників та перешкоджання діяльності народного депутата".

"Сьогодні вночі, в найкращих традиціях НКВДистських трійок, в народного депутата Алєксєєва співробітники ДБР та СБУ провели обшуки, які відбулися без постанови суду, з невнятними поясненнями про негайну необхідність провести слідчі дії", - стверджує Ірина Геращенко, представниця партії.

Під час обшуку, за її словами, в депутата вилучили закордонні паспорти, телефони та гроші.

Автор фото, фейсбук-сторінка Алєксєєва Підпис до фото, Алєксєєв в залі Верховної Ради

За словами Геращенко, партія не вперше зіштовхується з нічними обшуками своїх депутатів, спробами тиску на їхні родини та залякуванням.

"Замість боротися з зовнішнім ворогом, влада натравлює кишенькові силові структури на представників опозиційних політичних сил", - твердить Геращенко.

Що відомо про Сергія Алєксєєва

46-річний киянин Алєксєєв - заслужений юрист України.

До Верховної Ради він зробив кар'єру в "Енергобанку", очолював юридичний департамент в "Київенерго".

У 2005 році він був юридичним радником тодішнього міністра палива і енергетики, а також помічником Людмили Кириченко, депутатки "Партії регіонів".

Все життя Алєксєєв працював у юриспруденції, а в 2014 році його обрали головою Кіровоградської обласної організації партії "УДАР".

У його біографії також значиться, що він є президентом громадської організації "Фан-клуб братів Кличка".

"Це були яскраві і сповнені подій роки, коли разом з командою ми ставили перед собою високі та амбітні цілі і досягали їх. Однією з них було створення музею-виставки досягнень братів Кличків", - захоплено розповідав Алєксєєв, тоді вже народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" в 2016 році.

Автор фото, фейсбук-сторінка Алєксєєва

На своїй сторінці Алєксєєв часто публікує фотографії з братами Кличками.

З 2014 року Алєксєєв працював у Раді заступником голови комітету з питань правової політики і правосуддя, а коли обрався вдруге, вже від партії "Європейська солідарність", то став головою підкомітету діяльності органів правопорядку.

Також Алєксєєв є заступником члена постійної делегації у Парламентській асамблеї ОБСЄ.

У громадській організації "Чесно" не раз ловили Алєксєєва на недоброчесності.

У 2016 році він не задекларував внеску в 100 тисяч на користь "Блоку Петра Порошенка", а ще декілька разів кнопкодавив - тобто голосував за іншого депутата.