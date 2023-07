Від Барбі до Оппенгеймера: 10 найкращих фільмів липня

Автор фото, Warner Bros

"Барбі", "Оппенгеймер" та остання "Місія неможлива" - кореспондент BBC Culture Ніколас Барбер зробив добірку фільмів другого місяця літа, які не можна пропустити.

1. "Барбі" (Barbie)

Як не дивно, один із найбільш очікуваних фільмів року - стрічка про ляльок компанії Mattel, які навіть не всім подобаються.

"Ми повинні визнати, що є багато людей, які не є фанатами Барбі, - сказала зірка та продюсерка фільму Марго Роббі в інтерв'ю Vogue. - І вони не просто байдужі до Барбі. Вони активно ненавидять Барбі".

До написання сценарію і режисерування фільму Роббі запросила Грету Гервіг, а співавтором став партнер Гервіг - Ноа Баумбах.

У цій комедії Барбі та Кен (Раян Гослінг) вирушають за межі ідеальної, рожевої, пластикової країни мрій, у якій вони живуть з десятками інших Барбі та Кенів, і опиняються в реальному світі - що вельми дратує керівника Mattel, якого грає Вілл Феррелл.

Фільм виходить на екрани 21 липня.

2. "Підлітки-мутанти черепашки-ніндзя: Погром мутантів" (Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem)

Автор фото, Paramount Pictures

Черепашки-ніндзя вперше з'явилися в 1984 році в невеликому коміксі, який пародіював Сміливця, Людей Ікс та інших популярних супергероїв.

Твори Кевіна Істмена та Пітера Лейрда надихнули мультсеріал, лінію іграшок, а потім шість фільмів - і тепер виходить сьомий.

Анімаційний фільм зняв режисер Джефф Роу, озвучували головних героїв самі підлітки, а продюсером і співавтором сценарію є Сет Роген.

"Як давнього шанувальника, мені завжди найбільше подобалася саме "підліткова" частина - сказав він в інтерв'ю Collider і додав, що саме тому його так захопила можливість зануритися в цю тему у новому фільмі.

Фільм виходить на екрани з 31 липня.

3. "Вони клонували Тайрона" (They Cloned Tyrone)

Автор фото, Netflix

Джуель Тейлор, співавтор сценарію "Крід II", каже, що його режисерський дебют - це така висококонцептуальна науково-фантастична комедія, яка б вийшла, "якби "Шоу Трумена" випило пляшку горілки".

Його три герої, яких грають Джон Боєга, Джеймі Фокс і Тейона Перріс, виявляють секретну лабораторію під мінімагазином, де вчені проводять експерименти з клонування.

Але "Вони клонували Тайрона" - це також грандіозна данина фільмам "блексплоітейшн" 1970-х років, тобто експлуатації темношкірих акторів, - тож троє головних героїв - не поважні громадяни чи слідчі-хрестоносці: вони торговець наркотиками, сутенер і секс-працівниця.

Фільм виходить 21 липня на Netflix.

4. "Оппенгеймер" (Oppenheimer)

Автор фото, Universal Pictures

Крістофера Нолана вже давно захоплюють приголомшливі наукові досягнення, про що свідчать такі фільми, як "Тенет", "Інтерстелар", "Початок" і "Престиж".

Але "Оппенгеймер" вперше спрямував це захоплення у байопік про реальну людину. Це Дж. Роберт Оппенгеймер (Кілліан Мерфі), фізик-теоретик, який допоміг розробити першу ядерну зброю.

Емілі Блант зіграє його дружину, а серед зіркового акторського складу другого плану - Роберт Дауні-молодший, Метт Деймон та Флоренс П'ю.

"Це просто неймовірна ідея, - сказав Нолан в інтерв'ю Wired. - Люди роблять ці розрахунки, дивляться на зв'язок між теорією та реальним світом і вирішують, що ймовірність, що вони збираються знищити весь світ, дуже мала. Я маю на увазі, що це буквально найдраматичніший момент в історії".

Фільм виходить на екрани з 21 липня.

5. "Місія неможлива - Розплата. Частина перша" (Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One)

Автор фото, Paramount Pictures

У сьомій пригодницькій стрічці "Місія неможлива" Ітан Гант (Том Круз) і його надійна група таємних агентів, які мандрують по всьому світу, дізнаються про нову смертоносну зброю, яка може спричинити... але не будемо про сюжет.

У фільмах "Місія неможлива" головне не історія, а можливість побачити, як Круз виконує ще більше фантастичних трюків.

Цього разу він їде мотоциклом зі скелі в Норвегії та падає з висоти 4000 футів, перш ніж його парашут нарешті розкривається.

Фільм виходить на екрани з 12 липня.

6. "Мене звати Альфред Гічкок" (My Name is Alfred Hitchcock)

Автор фото, Dogwoof

Це не звичайний документальний фільм про Гічкока. Його сценаристом і режисером виступив Марк Казінс, автор фільму "Історія фільму: Одіссея", і його підхід полягає в дослідженні шести тем, які проходять через трилери майстра саспенсу.

Однак найсміливішим є те, що документальний фільм розповідає сам Гічкок - принаймні так здається: Казінс написав сценарій з точки зору режисера, а Алістер Макгоуен прочитав його голосом, надзвичайно близьким до справжнього.

"Навіть якщо ви бачили всі кліпи та чули багато історій раніше, новий фільм дає свіжий погляд завдяки глибоким знанням Казінсом своєї теми та способу, який він винайшов, щоб дозволити глядачам знову насолодитися стравою Гічкокіани", - пише Тодд Маккарті у виданні Deadline.

Фільм виходить на екрани з 21 липня.

7. "Поговори зі мною" (Talk to Me)

Автор фото, Maslow Entertainment

Денні та Майкл Філіппу відомі своїм суперечливим YouTube-каналом RackaRacka, але чудовий дебютний фільм австралійських братів-близнюків доводить, що вони також є майстерними сценаристами та режисерами.

"Поговори зі мною" розповідає історію Мії (Софі Вайлд), молодої жінки, яка оплакує втрату матері. Щоб підняти собі настрій, вона йде на вечірку, де розважаються, спілкуючись із духами померлих.

Біда в тому, що Мія так хоче возз'єднатися зі своєю матір'ю, що продовжує грати в гру ще довго після того, як вона починає впускати злих духів у наш світ.

"Поговори зі мною" - це горор, який демонструє потужну гру, моторошних істот, бризки крові та ефекти, які вразять вас і викличуть холодний піт", - пише Крісті Пучко з Mashable.

Фільм виходить на екрани з 26 липня.

8. "Клуб Чудес" (The Miracle Club)

Автор фото, Sony Pictures

Цей фільм режисера Таддеуса О'Саллівана - зворушлива комедія про те, як подруги разом вирушають у подорож.

Його дія відбувається в 1967 році, а Меггі Сміт і Кеті Бейтс грають мешканок Дубліна з робітничого класу, які співають на місцевому конкурсі талантів і виграють подорож до Франції. Також в автобусі опиняється їхня колись близька подруга - її грає Лаура Лінні, яка живе останні 40 років в США.

"Що мене справді захопило в цій історії, так це те, як три сильні героїні протистоять одна одній, а потім, прийнявши правду, вони розуміють, що диво, якого вони всі шукали, прямо перед ними: у силі їхньої дружби та єдності", - сказав режисер О'Салліван.

Фільм виходить на екрани з 14 липня.

9. Check-in у халепу (Joy Ride)

Автор фото, Lionsgate

Номінована на "Оскар" за роль лиходійки у всесвіті у фільмі "Все завжди і водночас", Стефані Сюй повертається на великий екран у дивакуватій комедії, режисеркою та сценаристкою якої стала Адель Лім.

Сюй грає одну з подружок, які подорожують до Китаю. Одна з них (Ешлі Парк) їде у справах, але після того, як зустріч закінчилася катастрофою, вона натомість вирушає на пошуки рідної матері.

"Check-in у халепу" є яскравим прикладом того, що американські коміки азійського походження можуть бути такими ж смішними, непристойними та успішними, як і їхні білі колеги", - пише про стрічку Маріса Мірабал з Indiewire.

Фільм виходить на екрани з 6 липня.

10. "Підступний: Червоні двері" (Insidious: The Red Door)

Автор фото, Sony Pictures

Цього місяця на вибір є два фільми жахів, у яких злі духи заволодіють тілами живих. Окрім "Поговори зі мною", є ще "Підступний: Червоні двері" - п'ятий фільм у франшизі Джеймса Вана та Лі Воннелла.

Перші два фільми "Підступний" були про Джоша та Ренай Ламберт (Патрік Вілсон і Роуз Бірн), чий маленький син Далтон (Тай Сімпкінс) вступив у контакт із загадковим потойбіччям.

Після двох приквелів без Ламбертів, у новому фільмі родина повертається - і цього разу Вілсон не лише грає Джоша, а й дебютує як режисер.