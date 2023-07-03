Тарифи на воду не зростуть. Чому влада так швидко скасувала своє ж рішення

50 хвилин(и) тому

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У липні холодна вода і водовідведення для споживачів не подорожчають, що анонсували раніше. Регулятор скасував рішення про нові тарифи, яке ухвалив 29 червня.

Ціни на послуги 34 водоканалів з 1 липня 2023 року мали зрости в середньому на 32%.

Рішення скасувати підвищення пояснили заявами президента та прем'єр-міністра, які розкритикували рішення НКРЕКП.

"З'явилося повідомлення від Нацкомісії щодо енергетики та комунальних послуг про підвищення тарифів на воду. М'яко кажучи, ганебне рішення. Непрофесійне. Не погоджене з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення", - зазначив Зеленський у зверненні 1 липня.

Прем'єр Денис Шмигаль також назвав рішення неприйнятним і не погодженим із урядом.

"Дав доручення міністру енергетики і міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду таких рішень", - написав Шмигаль і додав, що під час війни треба "діяти єдиною командою, особливо в таких чутливих сферах як енергетика та тарифоутворення".

Проти рішення виступив і міністр енергетики Герман Галущенко. "Рішення НКРЕКП про підняття тарифу на водопостачання для населення є необґрунтованим та не відповідає умовам воєнного часу", - заявив міністр і зазначив, що НКРЕКП не обговорювала це з Міненерго та іншими представниками уряду.

Галущенко додав, що це не перше рішення, яке НКРЕКП ухвалила без належного обговорення. Як приклад міністр навів ситуацію щодо перегляду граничних цін на ринку електроенергії.

Після цих заяв НКРЕКП скликала засідання, на якому скасувала своє рішення.

"Верховний головнокомандувач в період воєнного стану висловився проти рішення про перегляд тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, що є самодостатньою підставою для скасування", - повідомив голова комісії Костянтин Ущаповський.

Також у заяві йдеться, що НКРЕКП проведе консультації з Кабміном та іншими зацікавленими сторонами, щоб знайти "справедливе соціальне рішення", яке зможе покрити витрати водоканалів.

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Яке підвищення планували

Скасована постанова передбачала, що куб води у липні мав коштувати в середньому на майже 11 гривень більше, ніж у червні. Але в деяких містах - приміром, у Вінниці - вода мала подорожчати на 18 гривень.

Нові тарифи планували для понад 34 водоканалів, зокрема Києва, обласних та інших великих міст, а також для "Укрзалізниці".

У НКРЕКП підвищення пояснювали зростанням вартості електроенергії.