Нові доплати військовим під час війни. Про які суми йдеться
Українська влада встановила нові доплати військовослужбовцям під час воєнного стану. Таке рішення ухвалив парламент, а зміни до законодавства підписав Володимир Зеленський.
Але вже від Кабінету міністрів залежить, коли і як вони запрацюють.
Цей закон гарантує виплати різним категоріям військовослужбовців, а також дає право бійцям брати відпустку не на 10 днів, як було до цього, а на 30.
Що в законі
Один з авторів законопроєкту Олексій Гончаренко розповів про основні нововведення:
- всі військові отримують відпустки 30 днів + 10 днів за сімейними обставинами. Без врахування часу на дорогу
- строковикам - відпустка 30 днів, доплати - 6000 гривень
- пораненим - по 100 тисяч гривень щомісячно на час лікування
- полоненим та зниклим безвісти буде нараховуватись по 100 тисяч грн щомісячних додаткових виплат
- курсантам - відпустка 10 днів взимку і 20 днів влітку, доплати - 2350 гривень
- від 30 000 до 100 000 гривень для військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання
- 20 100 гривень військовим, які у звʼязку із пораненням визнані обмежено придатними, та зараховані у розпорядження відповідного командира
- від 15 000 до 30 000 гривень для інструкторів у військових.
Ціна питання
Питання додаткових виплат військовослужбовцям довго було предметом палких дискусій.
В лютому уряд скасував виплату 30 тисяч гривень окремим категоріям військовослужбовців, це спричинило шквал критики на адресу влади. Виявилося, що в рамках цих змін додаткові виплати скасували не лише тим, хто в тилу, а й військовим, які беруть участь в боях і перебувають на лінії фронту.
Згодом влада пообіцяла врегулювати це питання, парламент навіть прийняв відповідний законопроєкт. Але президент його так і не підписав. Причина - в бюджеті на це немає грошей.
Цього разу депутати та урядовці досягли формулювання, яке дозволило врегулювати питання виплат. Безпосередньо в законі біля пункту про доплату від 30 до 100 тисяч гривень вказано, що умови визначає Кабінет міністрів.
Тобто саме уряд вирішить, хто і за яких умов отримуватиме ці гроші, очевидно, виходячи з показників бюджету. А в пояснювальній записці йдеться про те, що таке рішення не потребує додаткових витрат.
Тепер Кабмін протягом 30 днів має прийняти підзаконні акти, якими встановити розмір, умови та порядок виплати цих грошей. Звичайно, виходячи з того, чи є на це кошти в державній казні.