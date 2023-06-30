Нові доплати військовим під час війни. Про які суми йдеться

38 хвилин(и) тому

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Українська влада встановила нові доплати військовослужбовцям під час воєнного стану. Таке рішення ухвалив парламент, а зміни до законодавства підписав Володимир Зеленський.

Але вже від Кабінету міністрів залежить, коли і як вони запрацюють.

Цей закон гарантує виплати різним категоріям військовослужбовців, а також дає право бійцям брати відпустку не на 10 днів, як було до цього, а на 30.

Що в законі

Один з авторів законопроєкту Олексій Гончаренко розповів про основні нововведення:

всі військові отримують відпустки 30 днів + 10 днів за сімейними обставинами. Без врахування часу на дорогу

строковикам - відпустка 30 днів, доплати - 6000 гривень

пораненим - по 100 тисяч гривень щомісячно на час лікування

полоненим та зниклим безвісти буде нараховуватись по 100 тисяч грн щомісячних додаткових виплат

курсантам - відпустка 10 днів взимку і 20 днів влітку, доплати - 2350 гривень

від 30 000 до 100 000 гривень для військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання

20 100 гривень військовим, які у звʼязку із пораненням визнані обмежено придатними, та зараховані у розпорядження відповідного командира

від 15 000 до 30 000 гривень для інструкторів у військових.

Ціна питання

Питання додаткових виплат військовослужбовцям довго було предметом палких дискусій.

В лютому уряд скасував виплату 30 тисяч гривень окремим категоріям військовослужбовців, це спричинило шквал критики на адресу влади. Виявилося, що в рамках цих змін додаткові виплати скасували не лише тим, хто в тилу, а й військовим, які беруть участь в боях і перебувають на лінії фронту.

Згодом влада пообіцяла врегулювати це питання, парламент навіть прийняв відповідний законопроєкт. Але президент його так і не підписав. Причина - в бюджеті на це немає грошей.

Цього разу депутати та урядовці досягли формулювання, яке дозволило врегулювати питання виплат. Безпосередньо в законі біля пункту про доплату від 30 до 100 тисяч гривень вказано, що умови визначає Кабінет міністрів.

Тобто саме уряд вирішить, хто і за яких умов отримуватиме ці гроші, очевидно, виходячи з показників бюджету. А в пояснювальній записці йдеться про те, що таке рішення не потребує додаткових витрат.