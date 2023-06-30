В аеропорту Кишинева стріляли та брали заручників - двоє загиблих. Що відомо про нападника

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Щонайменше двоє людей загинули внаслідок стрілянини в аеропорту Кишинева.

За попередніми даними, стрілянину вчинив іноземець, якому заборонили в'їзд до країни. Він прилетів із Туреччини.

Влада країни каже, що його вже схопили.

Повідомляється, що чоловік вихопив зброю у прикордонника та зробив кілька пострілів, після чого забарикадувався в одному із приміщень та взяв заручників.

Пасажирів із будівлі евакуювали, аеропорт не приймає та не відправляє рейси.

"Спецназ поліції "Блискавка" перебуває у повній бойовій готовності, щоб знешкодити нападника, на рахунку якого вже дві жертви", - повідомила пресслужба МВС Молдови.

Згодом там додали, що небезпеку усунули. "Нападника поранили, йому надається медична допомога", - повідомили в поліції Молдови.

Влада каже, що загиблі - прикордонник і співробітник служби безпеки аеропорту.

Місцеві ЗМІ повідомили, що нападник - це 43-річний громадянин Таджикистану, якому заборонили в'їзд до Молдови з міркувань безпеки.

Автор фото, МВС Молдови

Як заявив ВВС речник МЗС України Олег Ніколенко, дипломати відслідковують ситуацію в аеропорту Кишинева. Вони взаємодіють із молдовською владою задля отримання деталей, з'ясовують можливу наявність українців.