Вікторія Амеліна померла. Що відомо про письменницю, яку вбила російська ракета в Краматорську

1 година тому

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У лікарні Дніпра померла українська письменниця Вікторія Амеліна, яка була тяжко поранена внаслідок російського ракетного удару по центру Краматорська 27 червня, повідомляє український ПЕН-центр.

Таким чином кількість жертв атаки зросла до 13 людей.

"З величезним болем повідомляємо, що 1 липня в лікарні Мечникова у Дніпрі перестало битися серце письменниці Вікторії Амеліної", - йдеться у заяві організації.

Лікарі "зробили все можливе, щоб врятувати її життя, але, на жаль, поранення виявилося смертельним".

У ПЕН-центрі також уточнили, що поширили цю сумну новину, коли про неї дізналися всі рідні Вікторії, та з їхньої згоди. У Вікторії лишився 10-річний син.

Вікторія Амеліна була 27 червня у піца-барі Ria Lounge із делегацією з Колумбії, зазначає український ПЕН.

Гості з Колумбії - політик Серхіо Харамільйо, письменник Ектор Абад та журналістка Каталіна Гомес - були поранені. Вони представляли організацію Aquanta Ucraina (Тримайся Україно - група підтримки України в Латинській Америці).

Напередодні удару колумбійська делегація та Амеліна брали участь в київському "Книжковому Арсеналі".

Поранену з Краматорська перевезли до Дніпра, де лікарі кілька днів боролись за її життя.

Вікторії Амеліній було 37 років, вона - авторка двох романів та дитячої книги, лауреатка премії Джозефа Конрада, яку вручають молодим українським письменникам.

Автор фото, Алекс Заклецький

Після вторгнення Росії вона приєдналася до правозахисної організації Truth Hounds та розслідувала злочини російської армії на окупованих і потім звільнених територіях.

"Тепер Вікторія сама стала жертвою воєнного злочину", - заявили в Truth Hounds.

Минулого року Амеліна, як нагадує український ПЕН, знайшла в селі Капітолівка поблизу Ізюма щоденники вбитого росіянами українського письменника Володимира Вакуленка.

Водночас вона розпочала роботу над своєю першою нон-фікшн книжкою англійською мовою War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War, яка незабаром має вийти друком за кордоном. У цій книжці Вікторія розповідає про українських жінок, котрі документують воєнні злочини та їхнє життя під час війни.

Твори Амеліної публікувалися в перекладах польською, чеською, німецькою, нідерландською та англійською мовами.

Нещодавно роман "Дім для Дома" переклали іспанською мовою.

У 2021 році Вікторія стала лавреаткою літературної Премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського. Того ж року заснувала Нью-Йоркський літературний фестиваль, що відбувався в селищі Нью-Йорк у Бахмутському районі Донецької області.

На початку червня Вікторія Амеліна опублікувала у твіттері знімок, на якому вона фотографує зруйнований будинок."Це я на цьому фото. Я - українська письменниця. На моїй сумці портрети великих українських поетів. Здавалося б, я маю фотографувати книги, мистецтво та свого маленького сина. Але я документую воєнні злочини Росії та слухаю звуки артобстрілів, а не вірші. Чому?" - написала Амеліна.

Удар по Краматорську

Росія ввечері 27 червня завдала ракетного удару по центру Краматорська на Донеччині. МВС повідомило про загибель 12 людей, серед яких троє дітей. Ще 61 людина отримала поранення.

Обстріл стався близько 19:50. Одна ракета поцілила у кафе в центрі Краматорська, де було багато відвідувачів, серед яких і діти.

Генпрокурор Андрій Костін уточнив, що серед загиблих троє неповнолітніх дівчат — одна 17 років і дві сестри - по 14 років.

Автор фото, Павло Кириленко

Будівля відомої у місті піцерії обвалилась. У цьому місті завжди було людно, там часто перебували іноземні журналісти та делегації.