Вікторія Амеліна померла. Що відомо про письменницю, яку вбила російська ракета в Краматорську

1 година тому

Водночас вона розпочала роботу над своєю першою нон-фікшн книжкою англійською мовою War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War, яка незабаром має вийти друком за кордоном. У цій книжці Вікторія розповідає про українських жінок, котрі документують воєнні злочини та їхнє життя під час війни.