Путін може підірвати Запорізьку АЕС - Times

1 година тому

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Британська Times пише в редакційній статті, що російський президент Володимир Путін цілком може наказати підірвати Запорізьку атомну електростанцію, щоб зміцнити свої позиції, які, на думку газети, похитнулися.

Times вважає, що Путіну як авторитарному лідеру важливо зберігати обличчя в очах своїх прихильників. Однак перебіг війни, розв'язання якої вже було "величезною стратегічною помилкою", і недавня спроба заколоту, на думку газети, можуть підштовхнути Путіна до якихось радикальних кроків.

Адже автократу для збереження влади потрібно більше, ніж здатність до насильства, пише видання.

Жодних реальних успіхів на фронтах путінська армія вже давно пред'явити публіці не може, що б'є по іміджу успішного й рішучого лідера. А події 24 червня, на думку Times, додатково продемонстрували хиткі позиції Путіна: російська армія майже не чинила опору "вагнерівцям" Пригожина, а люди у Ростові, на думку Times, "з ентузіазмом вітали найманців".

Видання зазначає, що Путіну вдалося пережити збройний заколот не тому, що він переміг його організатора Євгена Пригожина, а тому, що пішов на переговори з ним.

Знадобилось посередництво Олександра Лукашенка, президента Білорусії, який також дискредитував себе, щоб укласти перемир'я і тим самим зберегти владу Путіна.

Не дивно, якщо заколот відповідав настроям російського народу. Війна в Україні, якою керує міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генерального штабу Валерій Герасимов, зазнала фіаско. ЗСУ поступово відкидали російські війська, і навіть їхня єдина значна перемога в Бахмуті досягнута лише завдяки втручанню найманців "Вагнера", і лише після багатьох місяців боїв і з величезними витратами з обох боків.

"Це небезпечний момент для путінського режиму. А отже, момент підвищеної небезпеки для регіону. Щоб повернути прихильність політичної фортуни, Путін може піддатися спокусі ескалювати війну, сподіваючись на швидкі перемоги", — розмірковує Times.

Путін розраховуватиме повернути собі військову ініціативу не обов'язково для того, щоб завдати вирішальної поразки Україні, а радше, щоб продемонструвати деморалізованій російській армії й населенню, що він досі зберігає контроль.

"Його армія вже підірвала греблю гідроелектростанції в Каховці (хоча Росія це заперечує). Цілком можливо, що вони мають план удару по Запорізькій атомній електростанції", — продовжує газета.

Про загрозу диверсії росіян на окупованій ними ЗАЕС давно говорить українська влада. Росія ці підозри відкидає.

Times зазначає, що на користь цих підозр свідчить й поступове виведення військових і персоналу зі станції. Повідомлення про це з'являлися в останні дні.

На думку Times, країни НАТО мають рішуче попередити Москву, що не залишать без відповіді диверсію на ЗАЕС із потенційно катастрофічними наслідками.