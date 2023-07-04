Безпілотники під Москвою. Все, що відомо

55 хвилин(и) тому

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Вранці 4 липня протиповітряна оборона РФ збила кілька безпілотників під Москвою.

"Три безпілотники в різний час прямували у бік Москви. Засоби РЕБ два з них збили у Новій Москві, один - у Калузької області", - повідомило російське державне агентство ТАСС.

Російські телеграм-канали писали про вибухи в районі сіл Валуєве, Акіньшине та Кривошеїне у Новій Москві. Усі вони розташовані неподалік аеропорту "Внуково".

"Очевидці повідомили, що бачили падіння уламків у селі Валуєве", - повідомив російський телеграм-канал Shot.

В селі Кривошеїно один зі збитих безпілотників — або його уламки — впав на господарську споруду, внаслідок чого сталася пожежа.

Попередньо ніхто з людей не постраждав.

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У "Внуково" повідомили про "обмеження на прийом та випуск літаків з технічних причин". Літаки, які прямували туди, перенаправили до інших московських аеропортів.

Згодом обмеження на польоти почали знімати.

Безпілотник у районі авіабази

За даними ТАСС, один безпілотник упав на території одного з військових об'єктів у підмосковній Кубинці. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає.

У Кубинці розташована авіабаза, там також базується бригада повітрянодесантних військ.

Реакція Москви

У міноборони Росії заявили, що загалом безпілотників нібито було п'ять, чотири з яких "збили засоби ППО", ще один — впав.

Постраждалих та руйнувань, за даними відомства, немає

Також атаку безпілотників прокоментував мер Москви Сергій Собянін. Він не озвучив кількість безпілотників, але запевнив, що всі вони "відбиті силами ППО, всі виявлені БПЛА ліквідовані".