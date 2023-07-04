Грозовий або Оленячий: над Землею зійшов супермісяць
- Андре Роден-Пол і Рейчел Рассел
- BBC News
Три дні (з 3 по 5 липня) жителі нашої планети спостерігатимуть видовищне астрономічне явище - супермісяць, або суперповня.
У цей час Місяць у фазі повні проходить найближчу до Землі точку орбіти. У такі моменти він виглядає більшим і яскравішим, ніж зазвичай, та набуває рожевого й жовтого відтінку.
Це явище відбувається регулярно, у 2023-му його спостерігатимуть чотири рази.
Ось як виглядав супермісяць у різних куточках землі в понеділок, 3 липня.
Липневий повний місяць ще називають "Грозовим" або "Оленячим". Остання назва пов'язана з тим, що саме в цей період у самців оленів виростають нові роги.
Сам же термін "супермісяць" вперше використав астролог Річард Нолле в 1979 році.
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