Грозовий або Оленячий: над Землею зійшов супермісяць

Андре Роден-Пол і Рейчел Рассел

BBC News

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Місяць освітив воду в Ларнаці на Кіпрі

Три дні (з 3 по 5 липня) жителі нашої планети спостерігатимуть видовищне астрономічне явище - супермісяць, або суперповня.

У цей час Місяць у фазі повні проходить найближчу до Землі точку орбіти. У такі моменти він виглядає більшим і яскравішим, ніж зазвичай, та набуває рожевого й жовтого відтінку.

Це явище відбувається регулярно, у 2023-му його спостерігатимуть чотири рази.

Ось як виглядав супермісяць у різних куточках землі в понеділок, 3 липня.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, The full moon rises above the Ancient Temple of Poseidon at Cape Sounion, in Sounion, Greece, on Monday

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Водоспад річки Ігуасу, розташований на кордоні Бразилії й Аргентини

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Супермісяць у блакитному небі над маяком Святої Марії у затоці Вітлі-Бей на північно-східному узбережжі Англії

Липневий повний місяць ще називають "Грозовим" або "Оленячим". Остання назва пов'язана з тим, що саме в цей період у самців оленів виростають нові роги.

Сам же термін "супермісяць" вперше використав астролог Річард Нолле в 1979 році.

Автор фото, Jack March/BBC Weather Watchers Підпис до фото, Помаранчевий супермісяць у темному небі британського Ворикшира

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Трактор працює у світлі супермісяця поблизу міста Ашкелон на півдні Ізраїлю

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Суперповня над шлюзом у Нортумберленді, Англія

Автор фото, EPA Підпис до фото, Місяць сідає за Блакитну мечеть і собор Святої Софії в Стамбулі, Туреччина

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Знаменита Статуя Свободи у Нью-Йорку на тлі супермісяця

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У небі над Парижем

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Глядачі на стадіоні в грузинському Кутаїсі, здається, не помітили видовищне астрономічне явище позаду

Автор фото, AFP Підпис до фото, Собор Діви Марії в іракському місті Басра

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Супермісяць помітили біля вуличного ліхтаря в Л'Аквілі, Італія

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Політ пташки біля маяка у порту Малаги, Іспанія