Первомайський на Харківщині обстріляли з Іскандера: 31 поранений, з них 10 дітей

1 година тому

Автор фото, Поліція Харківщини

У вівторок вдень, 4 липня, росіяни обстріляли місто Первомайський Харківської області, повідомила поліція.

Поранені щонайменше 31 людина, серед яких - 10 дітей. Найменшій дитині - лише один рік. Постраждалих вже доставили до лікарні.

Важкі поранення має дитина і жінка, уточнив директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта в коментарі "Суспільне Харків".

Внаслідок вибуху пошкоджена багатоповерхівка, сталися загоряння автомобілів.

"Щонайменше пів мікрорайону в непридатному для життя стані", - розказав "Суспільному" заступник міського голови Первомайського Антон Орехов.

Під час удару в місті була церемонія прощання із загиблим військовослужбовцем Олегом Фадєєнком з позивним "Малиш".

Автор фото, Поліція Харківщини

Генеральний прокурор Андрій Костін уточнив, що по Первомайському вдарили ракетою "Іскандер".

"Ще один воєнний злочин. Зухвале нехтування усіма нормами міжнародного права", - написав він у телеграмі.

Автор фото, Офіс генерального прокурора