Первомайський на Харківщині обстріляли з Іскандера: 31 поранений, з них 10 дітей
У вівторок вдень, 4 липня, росіяни обстріляли місто Первомайський Харківської області, повідомила поліція.
Поранені щонайменше 31 людина, серед яких - 10 дітей. Найменшій дитині - лише один рік. Постраждалих вже доставили до лікарні.
Важкі поранення має дитина і жінка, уточнив директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта в коментарі "Суспільне Харків".
Внаслідок вибуху пошкоджена багатоповерхівка, сталися загоряння автомобілів.
"Щонайменше пів мікрорайону в непридатному для життя стані", - розказав "Суспільному" заступник міського голови Первомайського Антон Орехов.
Під час удару в місті була церемонія прощання із загиблим військовослужбовцем Олегом Фадєєнком з позивним "Малиш".
Генеральний прокурор Андрій Костін уточнив, що по Первомайському вдарили ракетою "Іскандер".
"Ще один воєнний злочин. Зухвале нехтування усіма нормами міжнародного права", - написав він у телеграмі.
Працює слідчо-оперативна група і вибухотехніки, поліція збирає речові докази. За фактами порушення законів та звичаїв війни відкрили провадження за статтею 438 Кримінального кодексу.