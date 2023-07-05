Вибух у Шевченківському суді Києва. Що відомо та як це пов'язано зі справою про вибух під Радою

1 година тому

Автор фото, Reuters

У Шевченківському районному суді столиці о 17:20 пролунав вибух. За попередньою інформацією, вибуховий пристрій підірвав один з підсудних. За попередньою інформацією, це був Ігор Гуменюк, якого звинувачували у скоєнні теракту під Верховною Радою у 2015 році. Внаслідок вибуху він загинув.

Спочатку про вибух повідомили у Київські міській військовій адміністрації. За їхніми попередніми даними, вибух стався у вбиральні суду.

У розкладі на сайті суду йдеться, що на 15:00 середи був призначений розгляд справи Ігоря Гуменюка, якого звинувачують у здійсненні теракту під Верховною Радою 31 серпня 2015 року.

За даними слідства, тоді Гуменюк під час акції протесту кинув у правоохоронців бойову гранату, унаслідок чого загинули четверо нацгвардійців, а понад 140 людей були поранені. Згідно з попередніми повідомленнями захисту, Гуменюк свою вину заперечував та стверджував, що у СІЗО його силою змушували зізнатися у злочині.

Суддя-спікерка Шевченківського суду Ірина Фролова повідомила ВВС Україна, що вибух пролунав, коли Гуменюка виводили із зали судових засідань.

"Вибух пролунав у суді під час конвоювання обвинуваченого Гуменюка із зали судових засідань, на якому останньому було продовжено строк тримання під вартою, - зазначила Фролова.

Водночас вона додала, що наразі неможливо відповісти, чи причетний Гуменюк до вибуху, оскільки всі обставини події ще не встановлені і триває спецоперація.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, На місце події прибув голова МВС Ігор Клименко

Згодом міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що чоловік, який скоїв вибух, загинув - за попередньою інформацією, це був Ігор Гуменюк.

Після завершення суду у справі Гуменюка, за словами Клименка, він закрився у туалеті суду, звідки викинув в бік охорони невідомий вибуховий пристрій.

Таких вибухів було два, додав міністр.

Після невдалої спроби втекти з суду, Гуменюк забарикадувався в окремому приміщені. Коли поліція намагалася його розблокувати, він кинув у них ще один вибуховий пристрій, внаслідок чого були поранені двоє бійців штурмового загону Нацполіції КОРД.

Сам Гуменюк, за словами Клименка, загинув внаслідок вибуху.

На місці події працюють слідчі оперативні групи, криміналісти на вибухотехніки.

Справа Гуменюка

Автор фото, Reuters

31 серпня 2015 року біля стін Верховної Ради відбулися сутички активістів, які протестували проти ухвалення змін до Конституції у першому читанні, та міліцією.

Апогеєм протистояння став вибух гранати, внаслідок якого загинуло четверо нацгвардійців, які стояли в очепленні парламенту, а кілька десятків отримали поранення.

Того ж правоохоронці затримали близько трьох десятків людей, які брали участь у подіях під парламентом. 16 з них за кілька днів заарештували на два місяці.

Серед затриманих був 21-річний Ігор Гуменюк, якого звинуватили у тому, що це саме він кинув гранату у стрій нацгвардійців. При затриманні, заявили у МВС, у нього знайшли ще одну гранату.

Гуменюк на час затримання був бійцем-добровольцем батальйону "Січ", згодом підпорядкованому МВС. Незадовго до подій під Верховною Радою він написав рапорт про звільнення з цього батальйону та відбув з Курахова на Донеччині до Києва. Раніше, до вступу на службу до МВС, Гуменюк був активним партійцем "Свободи".

Звинувачення у вчиненні теракту висунули двом людям - Ігорю Гуменюку та Сергію Крайняку. Гуменюк, за версією слідства, підірвав гранату, а Крайняк створював димову завісу, яка мала замаскувати момент метання гранати.

Ігор Гуменюк, за словами його адвоката Олександра Свиридовського, своєї вини не визнавав і стверджував, що після затримання його били в міліцейському ізоляторі.