"Безпрецедентно й абсурдно" - Зеленський обурився тим, про що говорять на саміті НАТО

25 хвилин(и) тому

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Володимир Зеленський емоційно висловився стосовно останніх пропозицій для України, які обговорюють на саміті НАТО у Вільнюсі.

Він заявив, що лідери альянсу пропонують формулювання тільки про запрошення України, а не про її членство.

Саміт НАТО проходить 11-12 липня у Вільнюсі, переговори про фінальні формулювання йдуть важко, оскільки Україна вимагає від альянсу більшої конкретики щодо її майбутнього членства.

"Безпрецедентно й абсурдно - коли немає жодних часових рамок і для запрошення (!), і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про "умови" навіть для запрошення України", - йдеться в заяві президента, розміщеній в його соцмережах.

Із заяви президента зрозуміло, що він отримав неприємні новини про це якраз на шляху до Вільнюса. Президент стверджує, що в альянсу немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом.

"А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО - у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор", - вважає Зеленський.