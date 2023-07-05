У НАТО лишився рік, щоб визначитися з Україною - Times

23 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

На саміті у Вільнюсі альянс повинен запустити прискорене прийняття України до НАТО, а до того, як вона стане його повноправним членом, направити туди експедиційний корпус.

З таким закликом виступив оглядач британської газети Times Роджер Боєс.

Ветеран британської журналістики, який працював кореспондентом у Москві ще у 1970-х, вважає, що альянс має поквапитись — до влади у США може повернутися Дональд Трамп.

"Ця війна в Європі ведеться переважно за допомогою техніки, зброї та розвідданих США, чиї найактивніші союзники - Британія, яка пішла з ЄС, та Польща - одна з лідерів команди новобранців Євросоюзу", - пише Боєс.

Це, на його думку, підказує НАТО, як потрібно почати колективно визначати нові загрози з боку путінської Росії, побудувати більш інтегрований військово-промисловий комплекс та опанувати майстерність формування коаліцій з партнерами.

На все це, вважає оглядач Times, НАТО має від сили рік, оскільки після виборів наприкінці наступного року до Білого дому може повернутись Дональд Трамп.

"Якщо це станеться, Україна більше не зможе розраховувати на нинішній великий обсяг західної військової допомоги", — зазначає журналіст Times.

Тому, на його думку, на саміті лідерам НАТО треба відійти від звичних бюрократичних процедур, забути про дипломатичні ігри й запустити процес прискореного прийняття України.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама, прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо, президент Польщі Анджей Дуда та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на підготовчому заході до саміту НАТО, Нідерланди, 27 червня 2023 року

Приклад Фінляндії показує, що за нинішніми процедурами навіть країни, яка повністю відповідає всім вимогам, все може тривати близько року.

"Пріоритетом на саміті НАТО є пошук проміжного, але надійного способу гарантувати безпеку України, поки рішення про прийняття проходить через парламенти й канцелярії", — продовжує оглядач Times.

З трьох можливих й широко обговорюваних способів — прискорене озброєння України, двосторонній договір із США та відправка в Україну міжнародного контингенту — Боєс вважає найреалістичнішим і найнадійнішим останній.

"Залишається варіант експедиційних сил. Під британським чи польським командуванням, за підтримки США […], ці сили підтримали б Україну у період між запрошенням та прийняттям. Вони мають бути достатньо потужними, щоб слугувати засобом стримування", — пише оглядач [він, ймовірно, має на увазі, що такий експедиційний корпус необхідно відправити після закінчення активних бойових дій, але напряму про це не пише — Ред.].

Тоді, на його думку, навіть прихід до влади іншого американського президента не зможе кардинально змінити ситуацію.

Якщо Володимир Зеленський з'явиться у Вільнюсі наступного тижня, він, безумовно, підштовхне альянс до збільшення виробництва боєприпасів, фінансування оборонних стартапів, допомоги у відновленні військової промисловості України, захисту логістики. Однак найбільше він шукатиме ознак того, що мізки НАТО все ще працюють, пише автор статті.