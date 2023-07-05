Руйнування мозку через удари вперше помітили у футболістки. Це тривожний сигнал для багатьох спортсменок

Ханна Річі

BBC, Сідней

37 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Хізер Андерсон попрощалась зі спортом у 2017 році. Їй тоді було 23 роки

Гравчиня австралійської футбольної ліги (AFL) Хізер Андерсон стала першою у світі професійною спортсменкою, в якої посмертно діагностували дегенеративне захворювання мозку, спричинене травмами голови.

Раніше таку хворобу фіксували лише у чоловіків.

Діагноз поставили після того, як родина Андерсонів пожертвувала її мозок дослідникам, щоб краще зрозуміти обставини смерті 28-річної дівчини, яка наклала на себе руки у листопаді минулого року.

Розтин виявив хронічну травматичну енцефалопатію (ХТЕ) - захворювання, яке поступово руйнує клітини головного мозку.

Раніше дослідження дегенеративних захворювань мозку, пов'язаних з контактними видами спорту, проводили лише серед чоловіків.

Вчені кажуть, що випадок Андерсон може бути "верхівкою айсберга" для жінок.

Хронічна травматична енцефалопатія підвищує ризик розвитку психічних захворювань і деменції, але може бути діагностована лише після смерті.

Вчені вважають, що хвороба може розвиватись через повторні травми голови, які "часто виникають у контактних видах спорту".

Лише в американському футболі зафіксували понад 300 випадків захворювання.

В Австралії ХТЕ діагностували у відомих футболістів Денні Фроулі, Шейна Така й Поллі Фармера, а також у регбіста Пола Гріна.

Звіт за результатами розтину Андерсон опублікували в медичному журналі Acta Neuropathologica.

Його автори закликають до більш ефективної політики щодо запобігання черепно-мозковим травмам, оскільки популярність жіночих контактних видів спорту продовжує зростати.

"Ми спостерігали за їхнім розвитком останні 10 років і розуміли, що рано чи пізно це захворювання спливе", - каже співавтор звіту, невропатолог Майкл Бакленд.

"Це схоже на куріння і рак легенів. Спочатку рак легенів масово виявляли у чоловіків... а потім курити почали жінки. І за 20 років стався сплеск хвороби у жінок", - пояснює Бакленд.

Хізер Андерсон грала у вищій жіночій австралійській футбольній лізі (AFLW). За свою кар'єру вона мала кілька травм та щонайменше один струс мозку.

Талановита захисниця була відома тим, що під час матчів носила яскраво-рожевий шолом.

Її професійна кар'єра закінчилась у 2017 році.

Майкл Бакленд розповів, що в мозку Андерсон виявили три ураження, у частинах, що відповідають за рух, розв'язання проблем, пам'ять, мову та поведінку.

Люди, які страждають на ХТЕ, часто мають психічні розлади, серед яких - депресія, тривога, дратівливість, імпульсивність, вживання наркотиків і алкоголю, суїцидальні думки і дії, пояснив Бакленд ВВС.

Він додав, що сім'я Андерсонів подякувала вченим за їхню роботу та може сприяти додатковим дослідженням травм серед жінок у професійному спорті.

"Перший випадок ХТЕ у спортсменки має стати тривожним сигналом для жіночого спорту", - каже Кріс Новінскі, співзасновник і генеральний директор Фонду Concussion Legacy Foundation.

"Ми можемо запобігти хворобі, уникаючи повторних ударів по голові. Ми також повинні розпочати діалог з лідерами жіночого спорту, щоб позбавити майбутні покоління від страждань".

В Австралії понад 60 колишніх спортсменів судяться з Австралійською футбольною лігою, вимагаючи відшкодування збитків через травми мозку, пов'язані з професійною діяльністю.