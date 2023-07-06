Львів під російським ударом. Що відомо про жертви та руйнування найбільшої атаки на місто

50 хвилин(и) тому

Автор фото, Скріншот з відео Володимира Зеленського

У ніч проти четверга росіяни завдали ракетного удару по Україні. У Львові майже знищена частина багатоквартирного житлового будинку, загинули та поранені мирні жителі.

За інформацією МВС України, були руйновані третій та четвертий поверхи у двох під'їздах, загинули щонайменше чотири людини, 32 були поранені, серед них - дитина.

Триває пошуково-рятувальна операція.

У Повітряних силах України повідомили, що росіяни атакували Львівщину крилатими ракетами "Калібр". Українські сили ППО знищили сім із 10 ракет.

Автор фото, МВС України Підпис до фото, Поліція виносить поранених

Як зазначив мер міста Андрій Садовий, це найбільша атака на цивільну інфраструктуру Львова від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Дуже великі руйнації, зруйновано більше 50 помешкань, цілі житлові будинки - просто позносило дах, руйнація офісного комплексу, руйнації в школі, в гуртожитках львівської політехніки", - розповів він.

Автор фото, МВС України

Голова Львівської ОВА Максим Козицький з місця події розповів, що у будинок, де загинули люди, було пряме влучання.

"Отак "русскій мір" прийшов до Львова", - сказав він у відео на тлі зруйнованого будинку і додав, що основна мета росіян - "знищення українського народу".

На атаку на Львів також відреагував президент України Володимир Зеленський, який виклав відео наслідків російського обстрілу та висловив співчуття рідним поранених та загиблих людей.

Автор фото, Скріншот з відео Володимира Зеленського

Що кажуть очевидці

Історію цієї страшної ночі ВВС Україна розповів місцевий мешканець Павло, чия квартира була вщент зруйнована, а він з родиною ледь врятувався.

Коли вночі почалась тривога, вони спочатку перебігли до ванни. Вже після того, як пролунали звуки перших вибухів і впала ракета неподалік, то негайно перебігли до укриття в підвалі сусіднього під'їзду.

Вони встигли сховатись, а майже одразу після цього ракета влучила в будинок і зруйнувала їхній під'їзд та все крило будинку.

"Нас трохи завалило пилюкою та брудом з дружиною і дитиною, але підвал нас врятував", - ділиться він з ВВС.