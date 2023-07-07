Аспартам. Чи викликає рак найпопулярніший замінник цукру

Джеймс Галлахер

Кореспондент з питань здоров'я і науки

15 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Міжнародне агентство ВООЗ з вивчення раку (IARC) вважає, що підсолоджувач й замінник цукру аспартам є можливим джерелом канцерогенів.

За попередніми даними, 14 липня ВООЗ оновить перелік канцерогенів. Туди планують додати й аспартам.

Список "можливих канцерогенів" від ВООЗ також поповнять алое, дизельне пальне та мариновані азійські овочі.

Що містить аспартам?

Аспартам - один з найпоширеніших штучних підсолоджувачів. Він не такий калорійний, як цукор, і приблизно в 200 разів солодший.

Аспартам входить до складу 6 тисяч харчових продуктів, що продаються по всьому світу: солодких напоїв, жувальних гумок без цукру, деяких різновидів чаю й розчинної кави, десертів та йогуртів. Серед відомих напоїв, що містять аспартам, - Diet Coke, Coke Zero, Pepsi Max та 7 Up Free.

Підсолоджувач використовували десятиліттями й схвалили харчові регулятори. Однак дискусії про його вплив на здоров'я не вщухають.

У 2022 році велике дослідження, проведене у Франції серед 100 тисяч дорослих, показало, що люди, які споживали більше штучних підсолоджувачів, включно з аспартамом, мали дещо вищий ризик розвитку раку.

Після цього Міжнародне агентство ВООЗ з вивчення раку (IARC) вирішило додати його до списку "можливих канцерогенів".

Що це означає?

"Класифікацію "можливо" використовують, коли є "обмежені" докази досліджень на людях або на тваринах", - пояснює Кевін Макконвей, професор прикладної статистики у Відкритому університеті.

На його думку, докази того, що ця речовина може викликати рак, не дуже переконливі, інакше її віднесли б до іншої категорії.

Еквівалентних даних щодо аспартаму наразі немає, однак спільний комітет експертів ВООЗ і ФАО (продовольчої та сільськогосподарської організації ООН) має представити звіт у липні.

Інший орган, комітет ВООЗ з харчових добавок JECFA, також перегляне рекомендації щодо споживання аспартаму.

У 1981 році комітет дійшов висновку, що аспартам безпечно використовувати у допустимих межах. Вважається, що дорослій людині вагою 60 кг треба щодня випивати від 12 до 36 банок дієтичного газового напою (залежно від кількості аспартаму у напої), щоб отримати шкоду для здоров'я. Рекомендацій JECFA дотримуються національні регулятори, зокрема, в США та Європі.

Рік Мамфорд з британського Агентства харчових стандартів, сказав, що дані "уважно вивчать", але "ми вважаємо, що безпеку цього підсолоджувача оцінили різні наукові комітети, і зараз його вважають безпечним".

Його підтримала Френсіс Хант-Вуд з Міжнародної асоціації підсолоджувачів. "Аспартам є одним з найбільш ретельно досліджених інгредієнтів в історії, - заявила вона. - Понад 90 агентств з безпеки харчових продуктів у всьому світі заявляють, що він - безпечний".