Уряд Нідерландів розвалився. Усе через суперечки про родичів біженців, які втекли через війну

24 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Рютте провів три дні переговорів, щоб спробувати врятувати свою коаліцію

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що уряд Нідерландів розвалився через розбіжності партій щодо політики надання притулку біженцям.

Чотири сторони не змогли дійти згоди під час кризових переговорів на чолі з Рютте в п'ятницю.

Уряд сформували півтора року тому, але партії вже деякий час мали суперечки щодо міграції.

Місцеві ЗМІ пишуть, що нові вибори, скоріше за все, відбудуться у листопаді.

Консервативна партія VVD прем'єра Рютте намагалася обмежити потік прохачів притулку після тогорічного скандалу з переповненими міграційними центрами. Його планам противилися молодші партнери по коаліції.

Рютте підтвердив розвал уряду під час пресконференції в п'ятницю ввечері після екстреного засідання кабінету міністрів. Він додав, що передасть заяву про відставку королю Віллему-Олександру в суботу.

Прем'єр додав, що далі міністри працюватимуть як тимчасовий кабінет до нових виборів.

Заявки на надання притулку в Нідерландах минулого року зросли більш ніж на третину до понад 47 тисячі, а урядові дані раніше цього року заявили, що вони очікують приблизно 70 тисяч заявок у 2023 році.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Нідерланди в тому числі відкрили свої двері для українських біженців. Але отримати статус біженців - це не те саме, що попросити про притулок.

Згідно з місцевою статистикою, близько 82 тисяч українців втекли від війни до Нідерландів. З них майже 17 тисяч станом на 1 січня цього року виїхали з країни.

Цього тижня пан Рютте намагався проштовхнути план, який передбачав обмежити міграцію родичів біженців війни, яким раніше дозволили в'їхати до Нідерландів.

Згідно з планом, щомісяця тільки 200 таких родичів могли в'їжджати до Нідерландів.

Але молодші партнери Рютте по коаліції, зокрема просімейна партія Християнський союз і соціально-ліберальна D66 виступили рішуче проти.

"Це рішення було дуже складним для нас", - сказав Рютте журналістам, оголошуючи про відставку уряду. Різниці в поглядах між партнерами по коаліції виявилися "непримиренними", додав він.

"Усі сторони доклали чимало зусиль, щоб знайти рішення, але розбіжності щодо міграції, на жаль, неможливо подолати".

Компромісної пропозиції, відомої як "аварійне гальмо", яка запрацювала би лише у випадку надмірно високого потоку мігрантів, виявилося недостатньо, щоб врятувати уряд.

"Чотири сторони вирішили, що вони не можуть досягти згоди щодо міграції", - сказав речник Християнського союзу Тім Куйстен. "Тому вони вирішили покінчити з цим урядом".

56-річний Рютте перебував на посаді прем'єр-міністра Нідерландів з 2010 року, це рекорд для країни. Нинішній уряд, який приступив до виконання обов'язків у січні 2022 року, є його четвертою коаліцією.

Він перебував під тиском щодо міграції через зростання впливу ультраправих партій, таких як PVV Герта Вілдерса.